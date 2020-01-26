Corona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor! Corona virüsü nedir? Nasıl Bulaşır ?Nasıl önlem alınır sizin için bu hastalığı araştırıp derledik...

Corona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor!

Corona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor! Corona virüsü nedir? Nasıl Bulaşır ?Nasıl önlem alınır sizin için bu hastalığı araştırıp derledik...

Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs salgını hız kesmiyor . Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 2 binden fazla insanda ise virüs tespit edildi. Virüs ilk kez Kanada'da ortaya çıkmıştı . Çinli yetkililer ise virüsün yayılma hızının giderek güçlendiğini ve önümüzdeki günlerde daha çok zor durumlar yaşanacağı bu durumun tüm dünyayı kapsayacağını belirterek kırmızı Alarm verdi uyardı!

OKULLAR KAPALI, HAYVAN TİCARETİ YASAK

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bazı bölgelerin şehirlerin giriş çıkışlarının kurulan barikat ve engellerle fiziksel olarak kapatıldığı anlaşılmaktadır . Pekin Hükümeti başkentte okulların açılışını belirsiz bir tarihe ertelediğiniaçıkladı .

Çin genelinde yabani hayvan ticaretini yasakladı.



Virüs, Çin dışında da hızla yayılmaya can almaya da devam etmekte ne yazık ki . Son olarak Kanada'nın Toronto kentine Vuhan'dan gelen bir şahısta virüs tespit edildi.



ABD'de Washington ve Şikago'nın ardından da son Kaliforniya'da virüs tesbit edildi

Bu salgın çok ama çok ciddi !! ölümlekarşı kaşıya olduğunu açıklayarak virüs çok hızlı bir şekilde yol alıyor diyerek Bu yüzden de vefaat eden kişi sayısı hat safalara uzandı şu anda Zorunlu haller dışında araba kullanmak bile yasaklandı!

Dünya Sağlık Örğütü açıklamalarda bulundu;Korona virusu başta japonyadaolmak üzere her 24 saatte bulaşarak can alıyor şuanki sayı 55 kisi hizla yayilan virus icin ilac stoklari tukendi ilaçlar yetiştirilemiyor insanlar tedirgin

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