Korona virüs Corona Virüsü Nedir?, MERS Koronavirüs Virüsü Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?, Çin’den yayılan ölümcül virüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 11’e yükseldi. Ölüm sayısının da artması korkutuyor, Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor
Corona Virüsü Nedir? Koronavirüs Virüsü Belirtileri Nelerdir ve Korona Virüs Tedavisi Nasıl Yapılır?
Corona virüsü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama sebebiyle son günlerde gündemden düşmemeye başladı. Son olarak Çin'de görülen bu virüs, insanın üst solunum yolunda çok aşırı tahribata neden olmaktadır. Corona virüsü insan vücuduyla etkileşime girdikten sonraki 15 gün çok önemlidir. Bu süreçte Corona virüsü kontrol altına alınabilir. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, halk arasında Korona virüsü olarak da bilinen bu virüs hakkında bazı bilgiler
Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından dünyanın gündemine oturdu. Peki, Corona virüsü nedir, nasıl bulaşır?
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Çin'de Wuhan da ortaya çıkan ve hastalık tarzı olarak zatürreye benzetilen 'gizemli' hastalığın sebebi olarak görülen yeni bir Corona virüsü salgını dünya gündemini meşgul ediyor. Aralık ayından bu yana ortaya çıkan virüsten etkilenenlerin sayısı artarken, virüsün detayları merak ediliyor. İşte, corona virüsü hakkında merak edilenler...
Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösterir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabilir.
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin'deki salgını A Haber'e değerlendirdi. Büyükelçi Önen, "Çin'de 6 bin Türk vatandaşı yaşıyor. Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok" dedi.
ORTA DOĞU'YA DA SIÇRADI
Çin, Tayland, Hong Kong, Makao, G.Kore, Japonya, ABD ve Tayvan'ın ardından Singapur Sağlık Bakanlığı ve Vietnam Sağlık Bakanlığı da ülkede koronavirüse rastlandığını doğrulamıştı.
Hindistan Devlet Bakanı ise Suudi Arabistan'da görevli Hintli bir hemşirenin, virüs taşıdığını açıkladı.
Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.
YARASADAN ŞÜPHELENİYORLAR
Daha önce virüsün, Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti.
Çin medyasında yer alan haberlere göre, virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.
Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.
Bu nedenle ülkenin pek çok yerinde, kümes hayvanlarının dahi satışının yasaklandığı açıklandı.
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