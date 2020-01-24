Corona Virüsü Nedir? Koronavirüs Virüsü Belirtileri Nelerdir ve Korona Virüs Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık olarak yüzde 35-40'ı hayatını kaybetmektedir. Bazı bünyeler hastalığı hafif belirtilerle atlatabilir. Virüsün bulaşmasından sonraki ilk 15 gün çok önemlidir. Çünkü belirtiler bu zaman zarfında ortaya çıkar ve virüs bu ilk 15 günlük sürede vücutta yayılım gösterir. Nefes darlığı, öksürük ve ateş hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. Fakat bazı hastalarda bu belirtilerle birlikte balgam da görülebilir.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin'deki salgını A Haber'e değerlendirdi. Büyükelçi Önen, "Çin'de 6 bin Türk vatandaşı yaşıyor. Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok" dedi.