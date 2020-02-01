Corona Sars Katil Virüs'ten Korunmak İçin Önemli Uyarılar!

Katil Virüs'ten Korunmak İçin Önemli Uyarılar

Katil Virüs'ten Korunmak İçin Önemli Uyarılar!

SİRKE PANZEHİRDİR İDDİASI YANLIŞ

Son zamanlarda sosyal medyada sıkca "koronavirüsün panzehri üzüm sirkesi" olarak paylaşımların gerçeği yansıtmadığını tamamen yalan söyleyerek "Sirkenin antibakteriyel özelliği var. Ancak koronovirüs gibi ciddi ve henüz çok yeni olan virüse karşı koruyucu olmadığını anlatmalıyız . Henüz içeriği bilinmeyen bir virüse karşı savaşta ezbere tavsiyede bulunmak sağlık için önemli risk arz eder. Sirkeyi sofranızdan eksik etmeyin, salatalarına katın temizlik suyunuza katın ama çok da fazla güvenilir olmadığını anlayın " dedi.

Uzmanlar yapttığı açıklamalarda bağışıklığı güçlendirmek ve vücudu korumak adına Bolca soğan, sarımsak, sirke tüketimi ve temizlik için antibakteriyel değil doğal sabun kullanmak gerektiğini açıkladı,

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, halen aşısı ve tedavisi olmayan yeni tip corona virüsüne ve diğer mevsimsel virüslere karşı hazırlıklı sağlamak amaşlı doğal beslenme formülünü hayata geçirme konusunda tavsiyelerde bulundu . Bu günlerde soğan, sarımsak, sirke ve sabun dörtlüsünü daha yoğun fazla tüketerek vücudu dezenfekte ederek hazırlamanın önemine değinen Prof. Dr. Kartal "Sirkenin antibakteriyel ve dezenfektan özelliği mevcut . Soğan ve sarımsak en güçlü doğal kalkan görevi gören sebzeler ve süper etkili şekilde mikropları yok eder . Bütün uzmanların tekrar tekrar değindikleri gibi temizlik çok mühim bir yere sahip . Ellerimizi her zamankinden daha sık ve daha özentili şekilde sabunla yıkamalıyız" diye seslendi.

ANTİBAKTERİYEL DEĞİL NORMAL SABUN

Salgın duyduklarımızdan kişilerin antibakteriyel ürünlere yönelimin arttığını savunan Prof. Dr. Kartal, bakterilerden muhafaza olmak ve varsa arındırmak maksadı ile ellerin yıkanmasının mühim olduğunu açıklayarak "Ancak antibakteriyeller yerine normal sabun kullanılmalı . nedeni ise bizim vücumudumuzun da bir mikrobiyatası mevcut. Antibakteriyeller virüslerle birlikte vücudun doğal faydalı mikrobik dengesini de ortadan kaldırır ki bu durum bizim bağışıklığımızın yüksek tutulmasında çok mühim rolü var" açıklamalarında bulundu.

Türk mutfağı bakteriyel hastalıklara karşı en önemli kalkanın olmazsa olmazı soğan ile sarımsak bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kartal "Kokusunun rahatsız ediciliği yüzünden çiğ tüketilmekten uzaklaşılan soğan ve sarımsağın içindeki maddeler vitaminler hücre zarına kadar uzanarak bakteriyel hücre ölümü sağlar. Yemeğin içinde de fayda sağlayan bu ikili ancak çiğ yediğinizde ağzınızı yakan o acı tat bütün bakteri ve mikropların ölümünde bir numaralı silahtır " diye bahsetti.

ADA ÇAYI VE KEKİK SUYU DA SÜPER ETKİ

Bakteriler ile savaşma adına adaçayı ve kekik suyunun da mühim bir yerinin olduğunu hatırlatan Dr. Kartal "Demleyerek bir miktar adaçayı ya da baz miktarda kekiği üzerine kaynar su ekleyip demlerseniz bu çayı tüketin kullanın. Bu çaylar ile ayrıca agız ve boğaz gargarası yaparak da müthiş fayda alırsınız ağız içindeki ve boğazınızdaki hastalık yapan bakterileri ve virüsleri öldürür" dedi.

TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYUNU İLE VÜCUDA BOLCA VİTAMİN YÜKLEYİN

Dr. Kartal, hastalık mevsimi olan şu dönemde C vitamini açısından zengin olan portakal, greyfurt mandalina nar gibi yiyecekleri meyvelerin ya da sularından bolca tüketin bu vesile ile vücudu hastalıklara karsı korur önlem amaçlı beslenme düzeni çok mühim şeklinde açıklamalar yaptı.

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