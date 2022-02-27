Çocuklarda ' yeni bir salgın daha Tokatlanmış Yanak'a dikkat Çocuklarda son dönemde sık görülen Beşinci Hastalık, (Tokatlanmış Yanak Sendromu) Parvovirus B19'un sebep olduğu bulaşıcı bir hastalık. Prof. Vefik Arıca, hastalığın büyük oranda kız çocuklarında görüldüğünü ve yanaklarda kızarıklık şeklinde ortaya çıktığını söyledi.

ocuklarda son dönemde oldukça sık görülen Beşinci Hastalık (Tokatlanmış Yanak Sendromu) Parvovirus B19'un sebep olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalık. 5-15 yaş grubu çocuklarda sıklıkla görülen bu hastalığın, kız çocuklarında görülme sıklığı ise erkeklere oranla daha fazla.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, beşinci hastalık yani çocuklarda tokatlanmış yanak sendromunun detaylarını Yeni Şafak için yazdı.

TOKAT İZİNE BENZİYOR

Yanaklarda kızarıklık şeklinde kendini gösteren bu hastalık, kış aylarında ateş, halsizlik ve döküntü gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu döküntüler, alerjik reaksiyonlardaki gibi dağınık ve düzensiz bir görüntü oluşturmuyor.



Hastaların yanaklarında tokat izine benzer bir kızarıklık görüntüsü oluştuğu için, tokatlanmış yanak sendromu olarak adlandırılıyor. Yanakta başlayan döküntü, pembemsi, kaşıntılı kabarcıklar şeklinde kendini gösteriyor. Belirtilerin zaman zaman artıp azaldığı hastalıkta, ateş 38.5 dereceye ulaşabiliyor.

HASTALIK İZ BIRAKMIYOR

Hastalığın neden olduğu kızarıklık kalıcı bir iz bırakmazken, ortalama 7 gün içerisinde döküntüler kaybolabiliyor. Bu hastalıkta zannedilenin aksine kaşıntı olmazken, döküntüler baş bölgesinden başlayıp aşağı doğru yayılıyor. Ailelerin bu süreçte en az 5 gün çocuğu okula göndermemesi gerekiyor.

Çocuğun dinlenmesi ve bulaştırıcılık riskinin azaltılması açısından önemli. Ancak genel halinden emin olunan, 48 saat kadar ateşi normal olan ve döküntüleri artık olmayan çocuklar okula gönderilir.

HIZLI BULAŞIYOR

Beşinci Hastalık, bulaş riski yüksektir bu nedenle döküntüler ortaya çıkmadan önce de bulaşabilir. Hastalık, tükürük ve damlacık yoluyla yayılır, nefesle de taşınır. Döküntü ortaya çıkmadan da çocuklar birbirine bu hastalığı aktarabilir. Hastalık sonrası kalıcı bağışıklık sağlandığı için hastalık tekrarlamaz.

Bulaşıcı olması sebebiyle hastalığa yakalanmış çocukların evde en az 5 gün istirahat etmesi, toplum sağlığı açısından önemli. Öte yandan bu hastalık, yetişkinlerde eklemlerde ağrı ve şişlik olarak kendini gösterebilir. Hastalığın tedavisi belirtiye göre planlanıyor. Eğer hastaları rahatsız edecek seviyede döküntü varsa, alerji ilaçlarıyla kabarcıkların solması sağlanıyor. Ayrıca bol sıvı alınması öneriliyor.

Şuur kaybı ve titreme

Ailelerin, 72 saati aşan düşmeyen ateş, titreme, şuur kaybı ve tüm bu durumlara 5 günden fazla süren döküntü eşlik ediyorsa en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor. Bu hastalıkta uzun süre güneşe maruz kalmak, yorucu aktivite, sıcak ortam ve banyo döküntüyü artırıyor. Ebevenylerin, ılık duş ile ateşi kontrol altında tutması , sıvı kaybını engellemesi, diğer çocuklar ve hamile kadınlarla teması engellemesi gerekiyor.