0
0
0
0
0
0
0
0

Cildi tazeleyen detoks tarifi: Naneli su! Naneli suyun faydaları

Naneli su neye iyi gelir? Naneli su detoksu nasıl yapılır? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vücuda verdiği ferahlıkla bilinen nane cildi rahatlatıyor ve temizliyor. İşte naneli su detoks tarifi ve naneli suyun faydaları…

Cildi tazeleyen detoks tarifi: Naneli su! Naneli suyun faydaları
30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:19

Naneli suyun faydaları merak ediliyor. Vücuda verdiği ferahlıkla bilinen nane cildi rahatlatıyor ve temizliyor. Özellikle detoks tarifi

arayanlar naneli suyu deniyor. Peki, naneli su detoksu nasıl yapılır? Naneli su kilo vermeye yardımcı olur mu? Sadece 3 malzeme ile

güzellik merkezine ihtiyaç olmadan cildinizi tazeleyebilirsiniz. İşte naneli su detoksu tarifi ve malzemeleri…

NANELİ SU DETOKSU İÇİN MALZEMELER

10-12 dal yeşil nane

Buz

1 litre su

1 salatalık

NANELİ SU DETOKSU YAPILIŞI

Öncelikle salatalığı doğrayın ve nane yapraklarını dallarından ayırın.

1 litre suya salatalık ile nane yapraklarını ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin.

Ertesi gün servis ederken taze nane yaprağı ve buzla servis edin.

NANELİ SU NEYE İYİ GELİR?

Ferahlık veren kokusuyla bilinen nane sinir hücrelerini olumlu etkileyerek rahatlatır.

Mide bulantısı, kusma ve mide ağrılarına iyi gelir.

Gaz ve idrar söktürücüdür.

Diş ağrısına iyi gelir.

Migren ve baş dönmesine iyi gelir.

Adet sancılarına iyi gelir.

NANE SUYUNUN ZARARLARI

Hamileler veya herhangi bir hastalığı bulunanlar doktora sormadan kesinlikle naneli su tüketmemelidir.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 
 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber