Ceviz kabuğu hangi hastalıklara Şifadır?, Soğuk algınlığının devası onda!, Ceviz kabuğu Şeker hastalarının şifası onda!, Doğal cilt kremi, yapılabilir mi cevizin faydaları, Hiç Bilinemeyen ceviz faydaları, Cevizin hiç bilinmeyen faydaları ve ceviz kabuğu çayı demleme nasıl olur haberde..

Ceviz kabuğu hangi hastalıklara iyi gelmektedir?

Ceviz kabuğu hangi hastalıklara Şifadır?, Soğuk algınlığının devası onda!, Ceviz kabuğu Şeker hastalarının şifası onda!, Doğal cilt kremi, yapılabilir mi cevizin faydaları, Hiç Bilinemeyen ceviz faydaları, Cevizin hiç bilinmeyen faydaları ve ceviz kabuğu çayı demleme nasıl olur haberde..

Ceviz kabuğu hangi hastalıklara Şifadır?

1 – Soğuk algınlığının devası onda!

Ceviz kabuğunun şok bir mucizesi de midenizdeki kurtlardan, soğuk algınlığa kadar etkili bir besindir.

Ceviz kabuğun ister taze ister kuru kabuğunu alıp çay misali demleyip günde iki, üç bardak kadar tükettiğimizde kurtları bertaraf edip, soğuk algınlığını geri teper.

2 – Şeker hastalarının şifası onda!

Şeker hastalığı varsa vücudunuzda veya tanıdığınız şeker hastası yakınlarınıza tavsiye edebilirsin.

oranda yine cevizleri kaynatarak içebilirsiniz

3 – Doğal cilt kreminiz o!

Taze ceviz kabuğu daha yeşildurumda iken , ezilip krem haline getirildiği ve cilde uygulandığı zaman yüz ve ciltte bulunan tüm sivilceleri yok etmektedir.

Kuru ceviz kabuğu kaynatılıp suyunu saçınızı yıkarsanız saç dökülmeniz çok büyük bir oranla yok olacaktır.

Mide ye ulaşıncaya kadar temas ettiği tüm noktalara steril bir etki bırakarak, son yere gider.

Unutmayın!

Cevizin dış kabuğunun çay demlenip içilmesi soğuk algınlığına ve öksürüğe bire bir gelir. Bağısaklarda oluşan kurt ve solucanların tedavisi için de aynı karışım (kuru veya taze ceviz kabuğu) günde iki fincan içilerek tedavi olabilir .

Şeker hastalığı, vücutta D vitamini eksikliğinden olan raşitizm hastallığı için de 10-15 adet ceviz kabuğunun su ile kaynatıp içilmesi bire birdir.

Bir sefer kaynattığınız ceviz suyunu 1 hafta saklayarak kullanabilirsiniz.

Bu önemli bilgi ve yöntemlerden daha fazla kişinin faydalanması için, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen…

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