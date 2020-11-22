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Çalışanların Merakla Beklediği Müjde Açıklandı'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak'

'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak' KESK'e bağlı SES sendikası, TBMM Sağlık komisyonundaki partilerin koronavirüsün meslek hastalığı kabul edilmesi için mutabakata vardığını belirtti.

Çalışanların Merakla Beklediği Müjde Açıklandı'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak'
22 Kasım 2020 Pazar 13:51

'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak'

 'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak'  KESK'e bağlı SES sendikası, TBMM Sağlık komisyonundaki partilerin koronavirüsün meslek hastalığı kabul edilmesi için mutabakata vardığını belirtti.

'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yayınladığı açıklamayla, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması yönündeki önerinin Meclis Sağlık Komisyonunda yer alan partilerce kabul edildiğini belirtti.

Açıklamada, Komisyon Başkanı Recep Akdağ'ın, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söylediği belirtildi.

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