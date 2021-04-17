Bugün ne pişirsem diyenler için nefis menü! 17 Nisan 2021 Ramazan'ın 5. Günü iftar menüsü

KABAK ÇORBASI

Sebzelerin şifasından yararlanmak istiyorsanız ve değişik bir çorba tarifi arıyorsanız kabak çorbasını deneyebilirsiniz. Kabak çorbası tarifi için linke tıklayın.

Kabak çorbası tarifi! Değişik çorba arayanlara lezzetli öneri

İSLİM KEBABI

Patlıcanlı yemek tarifleri Ramazan'da en çok tercih edilenlerden biri. Kürdan kebabı olarak da bilinen islim kebabı hem görüntüsüyle hem lezzetiyle iştah kabartıyor. İşte tarifi...

Bugün ne pişirsem diyenler için İslim kebabı tarifi! Kürdan kebabının püf noktası

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı sağlık açısından da faydalı olan bulgur pilavı iftar menüsü için biçilmiş kaftan.

GAVURDAĞI SALATASI

Gavurdağı salatası yapımının püf noktası her ürünün minik doğranması ve cevizle süslenmesidir. İftar menüsünde güzel yapılmış gavurdağı salatasını yemeklerden daha fazla tüketebilirsiniz.

MAGNOLİA

Ramazan'da iftardan sonra genelde şerbetli tatlılara pek yer kalmıyor. Fakat magnolia hem hafif hem de kolay tüketilen bir tatlı.