Bugün ne pişirsem diyenler için nefis menü! 17 Nisan 2021 Ramazan'ın 5. Günü iftar menüsü

İftar menüsü için düşünenler internette "Bugün ne pişirsem?" sorusunu araştırıyor. Hafta sonunda güzel bir iftar sofrası hazırlamaya ne dersiniz? Hep aynı yemeklerden sıkılanlar için mutfakta yol haritası hazırladık. Ramazan'ın 5. Gününde iftar menüsünde kabak çorbası, islim kebabı, bulgur pilavı, gavurdağı salatası ve magnolia tarifine yer verdik. İşte iftar menüsü araştıranlar için en özel tarifler...
Ramazan'ın 5. Gününde "Bugün ne pişirsem?" diye araştıranlar için hem pratik hem de lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Bugünün iftar menüsü: Kabak çorbası, islim kebabı, bulgur pilavı, gavurdağı salatası ve magnolia.
KABAK ÇORBASI
Sebzelerin şifasından yararlanmak istiyorsanız ve değişik bir çorba tarifi arıyorsanız kabak çorbasını deneyebilirsiniz. Kabak çorbası tarifi için linke tıklayın.
Kabak çorbası tarifi! Değişik çorba arayanlara lezzetli öneri
İSLİM KEBABI
Patlıcanlı yemek tarifleri Ramazan'da en çok tercih edilenlerden biri. Kürdan kebabı olarak da bilinen islim kebabı hem görüntüsüyle hem lezzetiyle iştah kabartıyor. İşte tarifi...
Bugün ne pişirsem diyenler için İslim kebabı tarifi! Kürdan kebabının püf noktası
BULGUR PİLAVI
Bulgur pilavı sağlık açısından da faydalı olan bulgur pilavı iftar menüsü için biçilmiş kaftan.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası yapımının püf noktası her ürünün minik doğranması ve cevizle süslenmesidir. İftar menüsünde güzel yapılmış gavurdağı salatasını yemeklerden daha fazla tüketebilirsiniz.
MAGNOLİA
Ramazan'da iftardan sonra genelde şerbetli tatlılara pek yer kalmıyor. Fakat magnolia hem hafif hem de kolay tüketilen bir tatlı.