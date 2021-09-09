Bu Vaka Türkiye'de de görüldü! DSÖ'den dikkat çeken uyarı: Bu 3'üne dikkat!Dünya koronavirüsün etkisinden çıkmaya çalışırken her geçen gün faklı varyant haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde adı sıkça duyulan "Mu" varyantı ile ilgili uzmanlar ortaya çıkan en yaygın 3 belirtiyi açıkladı.

200 milyondan fazla insana bulaşan, 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüs ise yeni mutasyonlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Dünya bir süredir Delta varyantını konuşuyor. Zira dünya genelindeki baskın tür olan Delta, pek çok ülkede vaka sayılarının ciddi oranda artmasına neden oldu.

FLAŞ AŞI İDDİASI

Delta'dan sonra ortaya çıkan Mu varyantı ise dünyanın yeni gündemi. Zira hızla yayılan Mu'nun aşılara karşı dirençli olabileceği iddia ediliyor.

BU 3 SEMPTOMA DİKKAT

Türkiye'de de görülen Mu varyantı için merakla beklenen açıklama geldi. İngiliz bilim insanları Mu'nun en yaygın 3 semptomunu açıkladı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Mu varyantına yakalanan kişilerde en sık görülen semptomlar yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat veya koku alma duyunuzda bir kayıp olarak sıralandı.

SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ

Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 3 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve diğer varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle...

1- Baş ağrısı

2- Titreme

3- Olağandışı yorgunluk

4- Boğaz ağrısı

5- Bilinçte bulanıklık

6- Deri döküntüsü

7- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

8- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

9- Nefes darlığı

10- Göğüs ağrıları

11- Kas ağrıları

12- Boğuk ses

13- İshal14- İştahsızlık

15- Karın ağrısı

16- Burun akması

17- Hapşırma

MU YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Kovid-19 tespit edilen son varyantı Mu’nun sebep olduğu vakalar, ABD’nin 49 eyaletine yayıldı. Varyant DSÖ tarafından izleme listesine alınmış ve 'endişe verici' olarak tanımlanmıştı.

DSÖ UYARDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Nebraska, yeni varyantın henüz kaydedilmediği tek eyalet oldu. DSÖ ise haftalık güncellemesinde Mu varyantının Kolombiya ve Ekvador'da giderek yaygınlaştığı konusunda uyarıda bulundu.

İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da görülen Mu varyantının küresel yaygınlığı yüzde 0.1'in altında olsa da enfeksiyonların yüzde 39'unu oluşturduğu Kolombiya ve yüzde 13'ünü oluşturduğu Ekvador'da yayılmaya devam ediyor.

Güney Amerika haricinde bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi. 39 ülkede görülmesinin ardından Mu varyantı 30 Ağustos'ta, DSÖ tarafından Mart ayından bu yana "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan beşinci varyant oldu. Daha önce de Eta, Iota, Kappa, Lambda varyantları bu kategoriye alınmıştı.

Ancak Mu dünyayı tehdit eden tek koronavirüs varyantı değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, şu anda dolaşımda olan ve 'endişe duyulan' kategorisinde dört koronavirüs çeşidi var

Söz konusu listede yer alan 4 varyant Alfa, Beta, Gamma ve Delta. Alfa varyantı 193 ülkede, Beta 141'de, Gamma 91'de ve Delta 170 ülkede görüldü.