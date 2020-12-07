 Bilim Kurulu üyesi salgının ne zaman biteceğini açıkladı

Koronavirüs salgınını daha ortaya çıkmadan bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 kehanetleri tüyler ürpertti. 2020 yılı için söyledikleri bir bir çıkan kahinin kıyamet senaryosu olarak nitelendirilebilecek 2021 kehanetlerinde Türkiye de var.