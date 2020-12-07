Bilim Kurulu üyesi salgının ne zaman biteceğini açıkladı Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara 'kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz' dedi. salgın bitmrsede Ramazan bayramı sonrası İnsanlarda Bağışıklık artacak aşı kalkan olacaktır
Bilim Kurulu üyesi salgının ne zaman biteceğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi salgının ne zaman biteceğini açıkladı Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara 'kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz' dedi. salgın bitmrsede Ramazan bayramı sonrası İnsanlarda Bağışıklık artacak aşı kalkan olacaktır
Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısı üzerine Habertürk televizyonunda yayınlanan Açık ve Net programında değerlendirmelerde bulundu.
Kendisine yöneltilen 'aşı salgını bitirir mi bitirmez mi?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:
"Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz."
İlgili Galeriler