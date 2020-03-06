Bilim İnsanlarına Göre Pirinci Yanlış Pişiriyoruz.. Arsenik Yiyorsunuz.Pilavmı yiyorsunuz Arsenik mi?

Bilim İnsanlarına Göre Pirinci Yanlış Pişiriyoruz.. Arsenik Yiyorsunuz.

Dünya üzerinde milyonlarca insanın yediği pirinç pilavı büyük tehlikelere davetiye çıkarıyor . Yapılan son araştırmalar doğru pişirilmeyen pirincin yüksek seviyede arsenik taşıdığını ileri sürüyor ve bu insan sağlıgında çok zararlı.

Bilim adamları , pirinç pilavını gerçekleştirirken pirinci ıslatmadan haşlamanın sağlığa zararlı olabileceği uyarısında bulundu.

Yapılan son araştırmalar ise yaygın bir yöntem olan pirinci tencerede suyu çekene kadar kaynatmak sağlığa hiçbir fayda sağlamadığı aksine kalp hastalıklarına, diyabete, hatta kansere davetiye çıkardıgını savunmakta . Zira pirinç tarlalarında tüketilen zehirler ve böcek ilaçları sebebiyle paketlenen pirinç tanelerinin üzerinde arsenik izine denk geliyor. Doğru yöntemle pişirilmemesi halinde bu zehrin vücuttan atılması mümkün değildir . Belfast’ta Queens Üniversitesi’nde biyolojik bilimler katıldığı bir televizyon proğramında sağlıklı pilav pişirme tekniklerine değindi,önemli bilgiler aktardı Yapılan araştırmalar şunu gözteriyor ki pirinç ancak bir gece önceden suda bekletilirse tıpkı bir nohut gibi zehirlerinden ancak o şekilde arınabiliyor.

Profesör Meharg üç pişirme yöntemi uyguladı ve pirinçteki arsenik oranlarını ölçtü. Son olarak bir gece önceden ıslatılan pirinçte ise zehrin yüzde 80 oranında yok olduğunu anlattı

Meharg’a göre en güvenli pilav pişirmeyöntemi pirinci bir gece önceden suya koyarak , ertesi gün iyice yıkamak ve durulamak ardından bir ölçek pirinci beş ölçek suda pişirmek.

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