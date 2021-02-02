Sözleşmeli personel
Sözleşmeli personel
0
resmi tatil
resmi tatil
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0

Belediyeden dolmuş ücretlerine yüzde 25 zam

Belediyeden dolmuş ücretlerine yüzde 25 zam Bozüyük'te dolmuş ücretleri zamlandı

Belediyeden dolmuş ücretlerine yüzde 25 zam
02 Şubat 2021 Salı 14:38

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 9 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 9 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.


Zamlı tarife 2 Şubat tarihi (bugün) itibariyle uygulamaya konuldu. Daha önce 2.50 TL olan öğrenci ücreti yaklaşık yüzde 10 oranında zamlanarak 2.75 TL'ye, 2.75 TL olan normal tarife ücreti ise yaklaşık yüzde 9 zamlanarak 3.00 TL'ye yükseldi. Yine daha önce 7 TL olan Organize Sanayi Bölgesi ücreti de yaklaşık yüzde 14 zamlanarak 8 TL oldu. Ayrıca hızlı tren istasyonu ücreti de 3 TL olurken daha önce 4 TL olan Kovalıca ücreti de yaklaşık yüzde 25 zamlanarak 5 TL'ye yükseltildi.


Zam oranının yasal sınırların üzerinde olduğunu belirten vatandaşlar, mazot ve dolar fiyatları düşerken yapılan bu zamma tepki gösterdiler. Vatandaşlar, büyük şehirlerde daha uzak mesafelere gidilmesine rağmen ücretlerin makul olduğu, ancak burada daha kısa mesafeler arasında çalışılmasına rağmen ücretlerin yüksek olduğunu savundular.

Etiketler; #Bozüyükte dolmuş ücretleri zamlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber