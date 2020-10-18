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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 1 kanser, 5 diyabet ilacı geri ödeme listesine alındı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 1 kanser, 5 diyabet ilacı geri ödeme listesine alındı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 kanser, 5 diyabet ilacının geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 1 kanser, 5 diyabet ilacı geri ödeme listesine alındı
18 Ekim 2020 Pazar 17:05

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 1 kanser, 5 diyabet ilacı geri ödeme listesine alındı

Geri ödeme listesindeki ilaçlara ilişkin yeni düzenlemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeminde değerlendirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), internet sitesinde yeni düzenlemelerin yayınlandığını duyuran Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kanser ve diyabet ilacı içi müjdeli bir haber verdi.

Bakan Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıklayarak, bu ilaçlardan 63’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

“GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ TOPLAM İLAÇ SAYISI 8 BİN 862 OLDU”

Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı.” dedi.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

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