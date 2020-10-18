Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 1 kanser, 5 diyabet ilacı geri ödeme listesine alındı

Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 40 bin liradan satılan safran bitkisinin hasadı başladı. 25 dönüm araziden 15 kilogram ürün beklediğini belirten çiftçi İsmail Yılmaz'ın bu yılki hasattan kazancı 600 bin TL olacak.