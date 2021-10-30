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Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti

Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." dedi.

Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti
30 Ekim 2021 Cumartesi 11:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.

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