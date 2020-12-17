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Bakan Koca'dan son dakika Açıklaması:Türkiye'ye aşılama Başlıyor mu?

Bakan Koca'dan son dakika Açıklaması:Türkiye'ye aşılama Başlıyor mu? TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Yerli ve milli coronavirüs aşısı için tarih verdi | İşte detaylar...

Bakan Koca'dan son dakika Açıklaması:Türkiye'ye aşılama Başlıyor mu?
17 Aralık 2020 Perşembe 19:20

 Bakan Koca'dan son dakika  Açıklaması:Türkiye'ye aşılama Başlıyor mu?

Bakan Koca'dan son dakika  Açıklaması:Türkiye'ye aşılama Başlıyor mu? TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Yerli ve milli coronavirüs aşısı için tarih verdi | İşte detaylar...

Aşı Yılbaşı Ocak ayı itibariyle elimize Ulaşacak ve ülkemizde aşılama süreci başlatılmış olacak önceliğimiz sağlık çalışanlarıdır.Sıra ile vatandaşlara aşılama yapılacaktır dedi

Mandal, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, "Tübitak'ın Kovid-19 ve Sonrası için Beraber Yaratmaya Dayalı Yeni Yaklaşımı" başlıklı panelde konuştu.

Kovid-19 konusunda da ellerinde 10 ilaç 8 de aşı geliştirme projesi olduğunu belirten Mandal, bu çalışmalar için 49 kuruluşla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

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