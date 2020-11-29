Bakan Koca: 'Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık'

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ve vatandaşların ihbar/şikayetlerinde; bazı otel ve konaklama tesislerinin restoran ve lokanta kısımlarına şartları taşımayan kişileri kabul ettiğinin, kısıtlamaları aşmak için konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketleri sattığının tespit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere “konaklama tesislerindeki restoranlar” konulu genelge gönderildi.