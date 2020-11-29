0
0
0
0
0
13
0
0

Bakan Koca: 'Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık'

Bakan Koca: 'Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covıd-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu

Bakan Koca: 'Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık'
29 Kasım 2020 Pazar 13:37

Bakan Koca: 'Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık'

Bakan Koca: 'Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covıd-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Covıd-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu. Koca alternatif üreticilerle de görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Koca, “Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır” dedi

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs aşısı açıklaması: Covid-19 aşısında ilk anlaşmaları yaptık! - Son Dakika Haberler

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber