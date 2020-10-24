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Bakan Koca Açıkladı! İşte vaka artışı görülen 7 il...

Bakan Koca Açıkladı! İşte vaka artışı görülen 7 il... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor.' açıklamasında bulundu.

Bakan Koca Açıkladı! İşte vaka artışı görülen 7 il...
24 Ekim 2020 Cumartesi 13:34

Bakan Koca Açıkladı! İşte vaka artışı görülen 7 il...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor.' açıklamasında bulundu.altını çizerek o illerde sokaga çıkma yasağı da söz konusu olabileceğine değindi

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

'İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım.'

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