Bakan Koca Açıkladı! İşte vaka artışı görülen 7 il... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor.' açıklamasında bulundu.

Bakan Koca Açıkladı! İşte vaka artışı görülen 7 il...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor.' açıklamasında bulundu.altını çizerek o illerde sokaga çıkma yasağı da söz konusu olabileceğine değindi

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

'İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım.'