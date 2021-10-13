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Bakan Koca, 2 doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş kişilere seslendi!

Bakan Koca, 2 doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş kişilere seslendi!

Bakan Koca, 2 doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş kişilere seslendi!
13 Ekim 2021 Çarşamba 13:58

Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. İki doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir."

"Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!"

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