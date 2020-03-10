Bağışıklık sistemi Nasıl Güçlendirilir İşte Uzman Önerileri

MELATONİN DENEN UYKU YAPICI HORMON SALGILANMALI Sağlıklı olmayan ve az uyku, bağışıklık sistemindeki bazı proteinlerin sentezinde ve bağışıklık sisteminde ciddi problemlere neden olurken , hem hastalıklara zemin hazırlıyor hem de hastalıkların iyileşme sürecini çok zor hale getiriyor.

özellikle de gece 23:00 ile 02:00 saatleri arasında uykunun çok mühim olduğuna değindi .

Sıcaklığın azalmasıyla doğru orantılı olarak su tüketimi de biter . Fakat vücudumuzun su ihtiyacı 4 mevsim boyunca devam eder. Bu sebeple özellikle gripten vücudumuzu muafaza etmek için günde 2-2,5 litre su mutlaka tüketin.

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin

Sebze Ve Meyveler içinde tutukları birçok çeşit (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini dinç tutar ve hastalıklara karşı vücut direncini çok arttırır . Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar içlerinde çok üst miktarda C vitamini, zeytin yağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini ni barındırır ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan “beta karoten” çok miktarda içerir. Bu sebeple bu sebze ve meyveleri mutfağınızdan asla eksik etmeyin.

Yulaf yiyin

Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği meydana gelen “beta glukan” barındırmaktadır. Bu sebeple özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, yoğun ve stresli bir çalışma temposu geçirenler muhakak beslenmelerinde yulaf yemeli ister süt ister yogurt eşliğinde bir kase güzellik yine mevsim meyveleride katılarak yapılabiliyor.

Sarımsaktan hiç vazgeçmeyin

Sarımsak sadece yemeklerimizin tad güzelliği için değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak bilinmektedir . Sarımsak içerdiği “allicin” vasıtasıyla güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Bu fayda ile bağışıklık sistemini güçlü tutar ve birçok hastalığın oluşumunu engeller.

Yoğurt ve kefiri İhmal Etmeyin

Son senelerde gerçekleşen birçok araştırma probiyotik etki gösteren besinlerin özellikle bağırsak florasına büyük katkı sağladığını bağışıklık sistemini çok dinç tutuğunu göstermektedir. Ayrıca probiyotik besinlerin iltihabi (enflamatuvar) rahatsızlıkların da oluşumunu engellediğini ve antioksidan etki gösterdiği de gerçekleşen çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bütün bu verilerle kefir ve yoğurdu sofralarımızdan eksik etmeyelim.Evde bolca mayalayın

Günde 2-3 fincan yeşil çay tüketin

Yeşil çay içerdiği “kateşin” madde vasıtası ile antioksidan etki sağlayarak bağışıklık sistemini sağlamlaştırır . Ayrıca kalbi çok iyi hale getirir ve kan şekerini dengeler. Ancak yeşil çayın diüretik (idrar söktürücü) etkisi olduğundan dolayı da tansiyon ve böbrek rahatsızlığı olan kişiler, yeşil çayı doktor ve diyetisyenlerine mutlaka danışarak sınırlı şekilde tüketmelidirler.

Zencefili eksik etmeyin

Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından çok zengin durumdadır. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı çok iyi koruyucudur ağrı kesici özelliğide vardır.

Haftada En az 2 kez balık Yiyin

Özellikle soğuk deniz balıkları çok miktarda antioksidan etkiye sahip Omega 3 barındırır . Yapılan birçok çalışma Omega 3 yağ asitlerinin bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı olduğunu kanıtladı ve özellikle kolon ve prostat kanserlerinin engellenmesi açısından da yararlı olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple haftada 2 defa mutlaka balık tüketilmelidir.

Şeker tüketimini bitirin O bir zehir

Son yıllarda yapılan çalışmalar fazla şeker tüketiminin bağırsak florasını yok ettiğini bağışıklık sistemini baskıladığını ve neredeyse bağışıklık sistemini yok ettiğini açıklamaktadır . Bu nedenle beslenmenizde mümkün olduğu kadar şeker ve şekerli besinleri azaltın. Hatta bırakın

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©