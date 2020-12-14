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Aşıdan servet kazanacaklar!

Aşıdan servet kazanacaklar! Pfizer ve Moderna’nın aşıdan kazanacağı para ortaya çıktı!

Aşıdan servet kazanacaklar!
14 Aralık 2020 Pazartesi 18:14

 Aşıdan servet kazanacaklar!

Pfizer ve Moderna’nın aşıdan kazanacağı para ortaya çıktı!

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech ve ABD’li Moderna’nın Covid-19 aşılarından 2021 yılında 32 milyar dolar kazanmaları bekleniyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkeler virüsle mücadele ederken aşı çalışmalarını bitiren şirketler satışlara başladı. ABD’li ilaç devi ve Türk doktorların sahip olduğu BioNTech ile işbirliği yapan Pfizer ve Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşıları dağıtılıyor. Piyasa uzmanlarına göre, Pfizer/ BioNTech ve Moderna 2021 yılında Covid-19 aşılarının satışından toplam 32 milyar dolar kazanacak.

ŞİRKETLER AŞIDAN SERVET KAZANACAK
Aşıyı üreten Pfizer şirketinin 2021’de korona virüs aşısından 19 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Cuma günü Meksika, Pfizer’in korona virüsün aşısı acil durumlarda kullanmasını onaylamıştı. Meksika, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada ve Suudi Arabistan’ın ardından 5. ülke oldu.

ABD’li Moderna’nın, geliştirdiği koronavirüs aşısından 13.2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Uzmanlar, Moderna'nın 2021 ve 2022 yıllarında ise aşı satışından, ortalama 15 milyar dolar kazanmasının beklendiğini aktardı.

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