Aşıda yaş sınırı 35’e çekildi Yaş sınırı 35’e çekildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle 35 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı randevularının açıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

KÖŞEYE SIKIŞTIRMIŞ DURUMDAYIZ: Salgına son verecek olan aşı programımızın arzu ettiğimiz ivmede devam ediyor olmasından son derece memnunum. Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Sağlık çalışanlarımız insanüstü gayretlerle çalıştı. Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve sabır için müteşekkirim. Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı.

YAŞ SINIRI DÜŞÜYOR: Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın (bugün) itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu. Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum.

SON YAZ OLACAK: Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak. Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfusumuzu artırmak ne kadar önemli ise, vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli. Kovid-19 bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor. Ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Tedbiri elden bırakmayalım, riskli ortamlardan uzak duralım. Son sözüm ve ricam; lütfen en kısa sürede aşınızı olun.

71 can kaybı 6 bin 221 vaka

Türkiye’de dün 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre, 548 hasta tespit edildi, 4 bin 632 kişinin tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654’e yükseldi. Test sayısı 57 milyon 674 bin 798’e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, vefat sayısı 48 bin 950, ağır hasta sayısı 881 oldu.