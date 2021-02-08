Aşı yaptıracak 75 yaş üstü vatandaşlara belediyeden Taşıma Hizmeti

Aşı yaptıracak 75 yaş üstü vatandaşlara belediyeden araç tahsisi

Keban Belediyesi, CoronaVac aşısı yaptıracak 75 yaş üstü vatandaşlara sağlık kuruluşlarına ulaşımları için araç tahsis ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programı kapsamında bulunan 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması devam ediyor.

Keban Belediyesince aşı yaptıracak 75 yaş üstü vatandaşların randevu almalarına destek olunuyor.

Randevu günü gelen vatandaşlar belediye araçlarıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor, aşılarını yaptıranlar daha sonra evlerine bırakılıyor.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AA muhabirine, evlere gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında bazı yaşlı vatandaşların aşı günü gelmesine rağmen kendilerine destek olacak bir yakınları olmadığı için sağlık merkezine gidemediğini öğrendiğini söyledi.

Bunun üzerine belediye personeli ile bu durumda olanları araştırıp tespit ettiklerini ifade eden Atlı, "Aşı olamayanları belediye hoparlöründen anons yaparak belirledik. Keban Belediyesi personeli vatandaşlarımızı evlerinden alarak aşılarını yaptırıyor, daha sonra tekrar evlerine bırakıyor. Hizmetleriyle insanımıza vefasını gösteren personelime teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Aşı yaptıran vatandaşlardan İbrahim Demir, kendisine destek olan belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, belediyeden razı olsun." ifadesini kullandı.

Abdulkadir Uludağ da aşı yaptırmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Uludağ, "Allah devlete, millete zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Elif Demir ise belediye ekiplerine Kürtçe teşekkür ederek, "Allah devletten razı olsun." diye konuştu.