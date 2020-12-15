 Almanya alacağı 7 farklı aşı listesini açıkladı

Almanya corona aşısına acil onay veriyor: Herkese garanti

Almanya 83 milyonluk halkı için 300 milyon aşıyı garantiledi. İlk aşı onayı 23 Aralık’ta çıkıyor. 7 ayrı biyoteknoloji firmasından aşı alınacak. Bunların bir kısmı mRNA aşısı, bir kısmı ise klasik sistemdeki vektör aşı. İşte Almanya’nın alacağı aşılar, tarihleri ve özellikleri…

Almanya vatandaşının tamamını en erken aşılayan ülke olmakta kararlı. Bazı ülkelerde aşıların başlaması nedeniyle tepkiler yoğunlaşınca, Alman Sağlık Bakanlığı, ülke içindeki aşı onayının 23 Aralık'ta çıkacağını açıkladı.

Böylece bir hafta içinde aşılama başlamış olacak. Bakan Jens Spahn, Almanya'nın farklı aşı üreticilerinden 300 milyon aşının bağlantısını yaptığını belirtti. Böylece, güvenli- güvensiz aşı tartışması da kalmayacak ve dileyen dilediği tip aşıyı seçebilecek. Anlaşma yapılan bu 7 aşı firmasının bazıları mRNA sistemini, bazıları da klasik aşı sistemini kullanıyor.

NÜFUSUN İKİ KATI KADAR

Almanya'da yaşayan herkesin yaz aylarının sonuna doğru aşılanmış olacağı belirtildi. 300 milyon doz aşı, herkese iki doz uygulanacağı için 150 milyon kişinin aşılanması anlamına geliyor. Almanya böylece, 83 milyonluk nüfusunun iki katı kadar aşı bağlantısını şimdiden yapmış durumda.

Almanya, farklı biyoteknoloji şirketleriyle şu aşı tedariki anlaşmalarını yaptı:

BIONTECH (Mainz): Onay 23 Aralık'ta verilebilecek. 69 milyon doz alınıyor. Bu da 34.5 milyon kişinin aşılanması demek. mRNA aşısı. Ve henüz tüm yan etkileri bilinmiyor.

MODERNA (ABD): AB ve Almanya için onayın ocak ayında çıkması bekleniyor. 15 milyon doz alınıyor, 7.5 milyon kişi aşılanacak. mRNA aşısı. BioNTech'le aynı sistem.

ASTRAZENECA (İngiltere/İsveç): 2021'in ilk yarısında onay çıkacak. 56.3 milyon doz anlaşması tamam. Yaklaşık 28 milyon kişi aşılanacak. Klasik aşı. İkinci dozdan sonra etkisi artıyor. Dünyada en çok bu aşı ısmarlanıyor ve 1.3 milyar siparişi aştı.

CUREVAC (Tübingen): 2021 ortalarında onay çıkacak. 62 milyon alınıyor, 31 milyon kişi aşılanacak. Bu da yeni geliştirilen mRNA sistemi ile çalışıyor. Nakliyesi -70'lerin üzerinde mümkün.

JOHNSON &JOHNSON (ABD): 2021'de onay çıkacak. 37.3 milyon doz alındı. Bu aşıdan tek doz yetiyor. Vücuda soğutulmuş virüs enjekte edilerek aşı üretiliyor. Ebola aşısıyla aynı sistem çalışıyor.

SANOFİ VE GLAXOSMITHKLINE (Fransa/İngiltere): Bu da 2021'de onay alacak. 56 milyon dozla, 28 milyon kişi aşılanacak. Klasik aşı sistemi ve sarılık aşılarının üretilmesi biçiminde üretildi. Yaşlılarda antikor üretmediği saptandı. Araştırma sürüyor.

IDT BİOLOGİKA (Dessau): 2021'in sonlarına doğru onay verilecek. 5 milyon doz alınıyor ve 2.5 milyon kişi aşılanacak. Vücuda zayıflatışmış virüs verilerek yapılan aşı. 30 yıldan beri uygulanan bir sistem.