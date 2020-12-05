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AK Parti'li Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan koronadan hayatını kaybetti

AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

AK Parti'li Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan koronadan hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 Cumartesi 15:59

 AK Parti'li  Yelda Erol Gökcan'ın eşi  Süleyman Şah Gökcan  koronadan hayatını kaybetti

 AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti  AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti


AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 15 gündür Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 73 yaşındaki Gökcan, sabah saatlerinde akciğer ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Gökcan'ın cenazesinin 7 Aralık'ta Şehir Yeni Mezarlığında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toprağa verileceği öğrenildi.

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