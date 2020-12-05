AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
AK Parti'li Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan koronadan hayatını kaybetti
AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 15 gündür Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 73 yaşındaki Gökcan, sabah saatlerinde akciğer ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
Gökcan'ın cenazesinin 7 Aralık'ta Şehir Yeni Mezarlığında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toprağa verileceği öğrenildi.
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