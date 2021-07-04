Aile hekimlerine yaşlı izlem ve tarama zorunluluğu Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin yaşlı izlem ve taramasını zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşların yılda en az bir kez genel durum değerlendirmesi yapmak için ASM'lere davet edilmesi bekleniyo

Aile hekimleri ise, takip yükümlülüklerinin yüzde 40'ına ulaşamamaları halinde maaşlarından aylık 1.000 TL kesileceğini belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. Milliyet'ten Aykut Yılmaz'a konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, "Yıllık ya da aylık takiplerin yüzde 40'ına ulaşamadığınızda aile hekimliği boyunca aylık 1.000 TL kesinti yapılacak. Kişilere sorumluluk verilmeden, bu kadar iş yükünün arasında yüzde 40'ını takip edemeyen ya da işlem yapamayan aile hekiminden kesinti yapılmasını AHEF olarak asla kabul etmiyoruz" dedi.

Vatandaş gelmezse ne olacak?

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği yeniliklerden birinin de kronik hastalık takibi olduğunu belirten Eryazğan, diyabet, hipertansiyon ve obezite ile ilgili bu yaş gruplarında takibin önemli olduğunu belirtti. Yönetmeliğe göre, yıllık takipleri yapmayan aile hekimlerinin maaşlarından kesinti yapılacağını açıklayan Eryazğan, şöyle konuştu:

"Yıllık takiplerin ya da aylık takiplerin yüzde 40'ına ulaşamadığınız zaman aile hekimlerinden her ay, aile hekimliği boyunca bin TL kesinti yapılacak. Kişilere sorumluluk verilmeden, bu kadar iş yükünün arasında yüzde 40'ını takip edemeyen ya da işlem yapamayan aile hekiminden kesinti yapılmasını AHEF olarak asla kabul etmiyoruz. Aile hekimi kişileri aradı ama kişiler gelmezse ne olacak? Vatandaş gelmediği için aile hekimi işlem yapamayacak ve maaşından her ay 1.000 TL kesilecek. Bunu doğru bulmuyoruz."