8 madde ile genç yaşta kalp krizi belirtileri

Genç yaşta kalp krizi geçiren hastalarda en önemli ölüm sebebinin ritim bozukluğu olduğunu belirten uzmanlar, kalp krizinin 2 kişiden 1'inin ölümüne sebep olduğunu söyledi. Peki, gençlerde kalp krizi belirtileri nelerdir?
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Kalp hastalıkları günümüzde en önemli sağlık problemleri arasında yer alıyor. İHA'ya açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, genç yaşta kalp krizinin belirtilerini şöyle sıraladı:
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"Gençken yeni başlayan nefes darlığı.
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Yeni başlayan göğüs ağrısı.
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Hareket kabiliyetinde azalma.
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Ailesel olarak kalp hastalığı riski.
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Erken yaşta başlayan bir şeker (diyabet) hastalığı.
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Aileden gelen bir familyal kolesterol yani ailesel kolesterol yüksekliği.
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Ürik asit metabolizma bozukluğu ve ailede sebebi bilinmeyen ani ölümler varsa bu gençlerin göğsünde ağrı.
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Hareket kabiliyetinde azalma ve nefes darlığı da varsa uzman bir kardiyoloğa gözükmesini şiddetle tavsiye ediyoruz.”
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