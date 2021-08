54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 17-23 Temmuz'da 14 iken 24-30 Temmuz'da 54'e yükseldi

- Ülke genelinde, vaka sayısının 100 bin nüfusta 35'in altında olduğu il bulunmaması dikkati çekti

- 100 bin kişideki vaka sayısı, ülke genelindeki 33 ilde 100-200 aralığında, 15 ilde 200-300 aralığında, 6 ilde 300'ün üzerinde seyretti

- Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:

- "Vaka sayıları, bireysel tedbirlere uyulmaması, hareketlilik ve Delta varyantının hem çoğalma hızının hem de bulaşıcılığının fazla olması nedeniyle arttı"

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Sağlık Bakanlığının 24-30 Temmuz'u kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 54'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 24-30 Temmuz'da her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 17-23 Temmuz'da 14 iken 24-30 Temmuz'da 54'e yükseldi.

Ülke genelinde, her 100 bin nüfustaki vaka sayısının en fazla olduğu il 1139,94 ile Siirt oldu. Siirt'in ardından en fazla vaka Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Batman'da görüldü.

Her 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı Diyarbakır'da 599,29, Bingöl'de 447,18, Bitlis'te 413,68, Ağrı'da 334,31 ve Batman'da 309,86 olarak kayıtlara geçti.

En az vakanın görüldüğü iller ise Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak oldu.

- 100 bin kişide 200-300 aralığında vaka görülen iller

Vaka sayısının 100 bin kişide 200-300 aralığında olduğu 15 il, "Konya 268,58, Van 266,07, Mardin 263,71, Elazığ 249,51, Rize 243,64, Trabzon 241,78, Kırıkkale 237,17, Mersin 233,58, Giresun 230,88, Eskişehir 225,8, Muş 225,24, Ordu 220,25, Iğdır 216,08, Isparta 211,9, Sakarya 204,1." şeklinde sıralandı.

- 33 ilde vaka sayısı 100 bin kişide 100-200 aralığında

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100-200 aralığında vakanın görüldüğü 33 ilin sıralaması şöyle:

"Burdur 185,33, Aksaray 180,37, İstanbul 168,82, Şanlıurfa 165,37, Ankara 165,2, Kastamonu 163,4, Yalova 161,2, Sivas 160,56, Edirne 159,65, Hakkari 159,35, Erzurum 151,13, Sinop 144,14, Kocaeli 131,98, Tunceli 127,03, Karabük 126,43, Kırşehir 123,85, Erzincan 122,42, Adana 122,28, Yozgat 121,69, Niğde 120,97, Düzce 120,05, Şırnak 117,15, Bayburt 114,76, Ardahan 113,35, Kayseri 113,33, Samsun 112,9, Çorum 110,16, Zonguldak 109,61, Çankırı 109,13, Kütahya 108,55, Gümüşhane 107,97, Artvin 105,6, Tokat 105,54."

- 100 bin nüfusta 35-100 aralığında vaka görülen iller

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısının 10-35 aralığında olduğu 27 il yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Denizli 98,09, Karaman 96,5, Bolu 95,3, Kırklareli 94,54, Kilis 93,84, Bursa 93,62, Kars 92,31, Malatya 89,56, Bilecik 89,16, Afyon 88,48, Bartın 86,94, Çanakkale 81,06, Nevşehir 77,71, Hatay 76,12, Antalya 72,68, Amasya 68,85, Tekirdağ 67,9, Balıkesir 64,5, Osmaniye 62,71, Gaziantep 58,02, Adıyaman 55,02, Kahramanmaraş 51,53, Uşak 49,26, Muğla 48,66, Manisa 47,84, İzmir 43,3, Aydın 35,83."

Ülke genelinde, vaka sayısının 100 bin nüfusta 35'in altında olduğu il bulunmaması dikkati çekti.

- Vaka sayılarındaki artışın nedenleri

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen normalleşme sürecinin ilk haftalarında Kovid-19 vaka sayısı grafiğinin yatay seyrettiğini hatırlattı.

Daha sonra bir miktar yükselen vaka sayılarının, Kurban Bayramı'ndaki tatil döneminde yaşanan hareketlilikle hızla arttığına dikkati çeken Oğuztürk, "Vaka sayıları, bireysel tedbirlere uyulmaması, hareketlilik ve Delta varyantının hem çoğalma hızının hem de bulaşıcılığının fazla olması nedeniyle arttı." dedi.

- "Birkaç gün daha riskli bir dönem söz konusu"

Oğuztürk, bayram tatilinin etkilerinin gelecek birkaç gün daha vaka sayılarını artırabileceği uyarısında bulunarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bayramdan sonraki süreçte, virüsün hem kuluçka süresi hem de bulaşıcılık özelliği ile bağlantılı olarak birkaç gün daha riskli bir dönem söz konusu. Bayramdan sonraki süreçte, geçen hafta hareketliliğin azaldığını düşünerek, önümüzdeki haftadan sonra tedbirlerin gündemde olması ve aşılama oranının da her gün artmasıyla birlikte vaka sayılarının bir plato çizip, daha sonra da tekrar düşüş eğilimine girebileceğini düşünüyorum. Ama bu durum, hem aşılama oranımızın artması hem de istisnasız tedbirlere uyulmasıyla sağlanabilir."

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller

Her 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde, diğer şehirlere oranla daha yüksek olduğuna dikkati çeken Oğuztürk, şunları kaydetti:

"Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Siirt gibi şehirlerimizde maalesef görmek istemediğimiz yüksek rakamlara ulaşılmış durumda. Bunun aşı oranının az olmasıyla direkt bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef bu bölgede aşılama oranımız oldukça düşük. Aşı yaptırmadığınız zaman virüse karşı net bir şekilde korumasız kalıyorsunuz ve bulaşıcılık özelliği fazla olan virüs de çok rahat şekilde pozitif vakaların yükselmesine sebebiyet veriyor."