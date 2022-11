2023 Yılı Hacamat Takvimi Hacamat hangi günler yaptırılır? İşte İslami olarak 2023 yılının hacamat Günleri Takvimi

Hacamat günleri 2023

Hacamat günleri ay takvimine göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen bu günlerde yaptırılan uygulamanın daha faydalı olacağı düşünülür. Hacamat takvimi çerçevesinde yapılması gereken bu uygulama, bazı durumlarda aciliyet söz konusu olduğunda takvime uyulmaksızın da yapılabilir. Hastalık ya da ağrı şikayetlerinde hicri günü beklemeden hacamat yapılması uygundur. Ancak hastalık durumu yok ise sünnet ve detoks amaçlı yaptıranların, Hicri Hacamat Günleri içerisinde hacamat yaptırması tavsiye edilmektedir.

Hacamat Uygulaması

En basit ifadeyle Hacamat vücutta biriken toksin ve ağır metallerin vakum yardımıyla dışarı atılmasıdır. Bunun için vücudun çeşitli bölgelerine bistüri ile ufak çizikler atılır. Bu can yakan bir uygulama değildir. Vücuttaki ödemi atmaya, ağrılardan kurtulmaya yardımcıdır. Daha sağlıklı bir yaşam için Hicri Hacamat Günleri size yardımcı olabilir.

Hacamat Takvimi Nedir?

Hacamatın hangi zamanlarda yapılması gerektiğini gösteren takvime hacamat takvimi denir. Burada miladi takvimden denk gelen tarihlerlei hangi ayın hangi günü uygulama yaptırabileceğinizi görebilirsiniz. Hacamat yaptırarak mevsim şartlarına bağlı bedensel tepkileri, mevsimsel rahatsızlıklara yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz. Çünkü hacamat aracılığıyla toksinler vücuttan atılır. Kendinizi çok daha dinç hissettiğinizi fark edebilirsiniz.

Hacamat Günleri Neye Göre Belirlenir?

Hacamat Günleri belirlenirken Hicri takvimden faydalanılır. Çünkü Hicri Takvim, Ay'ın hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Hicri takvime göre her ayın 15'i, 17'si, 19'u, 21'i, 23'ü ve 25'i hacamat için uygun zamanları gösterir. Bu günler içinde ise 17'si, 19'u ve 21'inde peygamber efendimizin hacamat yapırdığı bilinmektedir.

Hacamat Altın Günleri Ne Zaman?

Sadece her ayın belli dönemlerinde değil, her yıl belirli günlerde hacamat yaptırmanın diğer günlerden çok daha büyük faydası olduğuna inanılır. Bu günler her yıl farklı tarihe işaret eder. 13 Eylül Salı günü 2022 Hacamat Altın Günü olmaktadır. Hacamat saat olarak bir önceki günün akşam ezanından sonra başlamak üzere, hacamat gününün akşam ezanına kadar yapılır. Ayrıca hacamattan bir gün önce, hacamat günü ve hacamattan bir gün sonra hayvansal gıdalardan uzak durulması tıbbi açıdan hacamatın faydasının arttırılması açısından tavsiye edilmektedir.



Siz de vücudunuzun daha sağlıklı olmasını istiyorsanız, bizi arayarak uygun hacamat günleri için randevu alabilirsiniz.