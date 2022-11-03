2023 Yılı Hacamat Takvimi Hacamat hangi günler yaptırılır? İşte İslami olarak 2023 yılının hacamat Günleri Takvimi

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Uzmanlarımız Hacamatın hangi günlerde yapılacağı konularını sürekli araştırmkta ve sizlere en doğru bilgileri vermek için çalışmalar yapmaktadırlar. Aşağıdaki takvim görseli üzerinde hala çalışmalarını sürdürerek Dinimizde Sünnet olan hacamat ayın hangi günlerinde ne zaman yaptırılır?, 2023 Hacamat Altın Günler ve Osmanlı Hacamat Takvimi gibi konlar üzerinde çalışmalarına devam edrek en kısa süre içerisinde yine tüm sitelerden önce siz değerli okurlarımıza sunacaktır.
Hacamat günleri 2023
Hacamat günleri ay takvimine göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen bu günlerde yaptırılan uygulamanın daha faydalı olacağı düşünülür. Hacamat takvimi çerçevesinde yapılması gereken bu uygulama, bazı durumlarda aciliyet söz konusu olduğunda takvime uyulmaksızın da yapılabilir. Hastalık ya da ağrı şikayetlerinde hicri günü beklemeden hacamat yapılması uygundur. Ancak hastalık durumu yok ise sünnet ve detoks amaçlı yaptıranların, Hicri Hacamat Günleri içerisinde hacamat yaptırması tavsiye edilmektedir.
Hacamat Uygulaması
En basit ifadeyle Hacamat vücutta biriken toksin ve ağır metallerin vakum yardımıyla dışarı atılmasıdır. Bunun için vücudun çeşitli bölgelerine bistüri ile ufak çizikler atılır. Bu can yakan bir uygulama değildir. Vücuttaki ödemi atmaya, ağrılardan kurtulmaya yardımcıdır. Daha sağlıklı bir yaşam için Hicri Hacamat Günleri size yardımcı olabilir.
Hacamat Takvimi Nedir?
Hacamatın hangi zamanlarda yapılması gerektiğini gösteren takvime hacamat takvimi denir. Burada miladi takvimden denk gelen tarihlerlei hangi ayın hangi günü uygulama yaptırabileceğinizi görebilirsiniz. Hacamat yaptırarak mevsim şartlarına bağlı bedensel tepkileri, mevsimsel rahatsızlıklara yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz. Çünkü hacamat aracılığıyla toksinler vücuttan atılır. Kendinizi çok daha dinç hissettiğinizi fark edebilirsiniz.
Hacamat Günleri Neye Göre Belirlenir?
Hacamat Günleri belirlenirken Hicri takvimden faydalanılır. Çünkü Hicri Takvim, Ay'ın hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Hicri takvime göre her ayın 15'i, 17'si, 19'u, 21'i, 23'ü ve 25'i hacamat için uygun zamanları gösterir. Bu günler içinde ise 17'si, 19'u ve 21'inde peygamber efendimizin hacamat yapırdığı bilinmektedir.
Hacamat Altın Günleri Ne Zaman?
Sadece her ayın belli dönemlerinde değil, her yıl belirli günlerde hacamat yaptırmanın diğer günlerden çok daha büyük faydası olduğuna inanılır. Bu günler her yıl farklı tarihe işaret eder. 13 Eylül Salı günü 2022 Hacamat Altın Günü olmaktadır. Hacamat saat olarak bir önceki günün akşam ezanından sonra başlamak üzere, hacamat gününün akşam ezanına kadar yapılır. Ayrıca hacamattan bir gün önce, hacamat günü ve hacamattan bir gün sonra hayvansal gıdalardan uzak durulması tıbbi açıdan hacamatın faydasının arttırılması açısından tavsiye edilmektedir.
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Hicri Hacamat Günleri / Sünnet Hacamat Günleri
Hicri Takvim Hacamat günleri 2022 için her ay ve hafta belli günlerde yapılır. Hicri takvim baz alınarak hazırlanan bu tarihlerin içerisinde Peygamber Efendimizin hacamat yaptırdığı bilinen Sünnet Hacamat Günleri de yer almaktadır. Bu günler için aşağıdaki listeyi takip edebilirsiniz
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2022 Hacamat Takvimi
Hacamat yaptırmak isteyenlerin en çok ilgilendiği konulardan biri de hacamat takvimidir. 2021 hacamat takvimi hizmetimizden çok memnun kalan ziyaretçilerimiz, 2022 hacamat takvimi için talepte bulundular. Hacamattakvimi.net ekibi olarak en güncel ve doğru olan 2022 Hacamat Takvimi’ni hazırladık. Hacamat takvimi 2022 ‘de 2022 sünnet hacamat günleri, hacamat yapılabilecek diğer günler, 2022 altın hacamat günleri ve hacamat yapılamayacak günler renkli olarak işaretlenmiştir. 2022 hacamat takvimi diyanet ile ilgili bir hizmet değildir. Bu konuda uzman olan herkes hacamat takvimi hazırlayabilir.
2022 hacamat takvimi, hicri aylar esas tutularak hazırlanmış olup hacamat yapılabilecek günleri göstermektedir. Hacamat yaptırmadan önce hacamat yapılacak günleri önceden bilmenizde fayda vardır. Hacamat takvimi 2022’de yeşil renk ile işaretlenmiş günler sünnet hacamat günlerini, mavi renk ile işaretlenmiş günler hacamat yapılabilecek günleri, sarı renk ile işaretlenmiş günler altın hacamat günlerini ve kırmızı renk ile işaretlenmiş günler hacamat yapılamayacak günleri belirtmektedir.
2022 Sünnet Hacamat Günleri
Hacamat günleri içerisinde en iyi günler sünnet hacamat günleridir. 2022 yılı hacamat takvimi içerisinde sünnet olan hacamat günleri şu şekildedir:
Ocak ayı hacamat günleri 2022
20 Ocak Perşembe 2022
Şubat ayı hacamat günleri 2022
20 Şubat Pazar 2022
22 Şubat Salı 2022
Mart ayı hacamat günleri 2022
20 Mart Pazar 2022
21 Mart Pazartesi 2022
Nisan ayı hacamat günleri 2022
18 Nisan Pazartesi 2022
Mayıs ayı hacamat günleri 2022
22 Mayıs Pazar 2022
Haziran ayı hacamat günleri 2022
16 Haziran Perşembe 2022
20 Haziran Pazartesi 2022
Temmuz ayı hacamat günleri 2022
18 Temmuz Pazartesi 2022
Ağustos ayı hacamat günleri 2022
15 Ağustos Pazartesi 2022
Eylül ayı hacamat günleri 2022
13 Eylül Salı 2022
15 Eylül Perşembe 2022
Ekim ayı hacamat günleri 2022
13 Ekim Perşembe 2022
Kasım ayı hacamat günleri 2022
13 Kasım Pazar 2022
15 Kasım Salı 2022
Aralık ayı hacamat günleri 2022
11 Aralık Pazar 2022
13 Aralık Salı 2022
2022 Altın Hacamat Günleri
Hacamat yaptırmak isteyenlerin en çok merak etiği gün altın hacamat günüdür. 2021 yılında altın hacamat günlerini kaçıranlar 2022 altın hacamat günlerini merak ediyorlar. 2022 yılı içerisinde altın hacamat günü sadece bir gün olarak belirlenmiştir.
2022 altın hacamat günü : 13 Eylül Salı 2022
Hacamat Öncesi
Hacamat öncesi yapılması gereken bazı basit hazırlıklar bulunmaktadır. bunları şu şekilde sıralayabiliriz :
- Hacamattan en az iki önce hayvansal ürün tüketmeye ara veriniz.
- Hacamattan en az iki gün önce cimaya ara veriniz.
- Hacamat öncesi abdestli olunuz.
- Hacamat öncesi 7 Ayet-el Kürsi okuyunuz.
- Hacamattan önce kan sulandırıcı kullanıyorsanız doktorunuzla görüşerek bir gün ara veriniz.
- Hacamattan en az saat önce yemek yemiş olunuz. Tok karnına hacamat yaptırmak doğru değildir.
Hacamat Sonrası
Hacamat sonrası uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Hacamat sonrası uyulması gereken kurallar şu şekildedir :
- Hacamat sonrası 3 gün hayvansal gıda tüketmeyiniz.
- Hacamat sonrası en az iki gün cima yapmayınız.
- Hacamat sonrası 3 gün ağır kaldırmayınız.
- Hacamat sonrası mümkünse bal şerbeti içiniz.
- Hacamat sonrası 12 saat duş almayınız. Çizikler biraz toparladıktan sonra duş almanız daha iyi olur.
Hacamat ücreti ne kadar 2022 ?
Hacamat ücretleri Türkiye geneli aynı değildir. İlden ile ve yapılan merkezlere değişiklik göstermektedir. Genel olarak 70 Tl ile 120 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bazı hacamat merkezleri kupa başına ücret almaktadır. Kupa başına 30 TL ücret alan merkezler olduğu gibi kupa başına 40 TL alan merkezlerde var.
Hacamat Hicri ayların hangi günlerinde yapılır ?
Hacamat takvimi hicri aylara göre belirlenmektedir. Hicri ayın 15’inden sonraki günler hacamat için daha uygun görülmektedir. Özellikle Hicri ayın 17,19,21. günleri hacamat için en uygun olan tarihlerdir. Hicri ayın ikinci yarısından sonraki tekli günler hacamat için en ideal günlerdir.
Hacamat hangi günlerde yapılmaz ?
Hacamat için uygun olmayan günler Çarşamba ve Cuma günleridir. Bazı rivayetlerde Cumartesi günün de hacamat için uygun olmadığı belirtilmiştir.
Hacamatçı nasıl bulunur ?
Hacamatçı bulmanın en kolay yolu hacamattakvimi.net üzerinden araştırma yapmaktır. İllere göre hacamatçı listesine göz atınız. Listede kendi ilinizi seçiniz. Kendi ilinizi seçtiğinizde size uygun hacamatçının telefon bilgisine ulaşacaksınız. Telefonla irtibat kurarak hacamat randevusu alabilirsiniz. Ayrıca sertifikalı hacamatçılar için de ana sayfada bulunan bölümü inceleyebilirsiniz.