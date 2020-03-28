Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri 3 Ay Boyunca Durduruldu, Özel ve kamu hastanelerinde görevli, Sağlık personeli isftifa edemeyecek, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelgeye göre, 27 Mart 2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurumlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir talimata kadar görevlerinden/ işlerinden ayrılmalarına izin verilmemesi yönünde karar alındı

Tüm Sağlık Personelinin İstifası 3 Ay Boyunca Yasaklandı Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri 3 Ay Boyunca Durduruldu, Özel ve kamu hastanelerinde görevli, Sağlık personeli isftifa edemeyecek, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelgeye göre, 27 Mart 2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurumlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir talimata kadar görevlerinden/ işlerinden ayrılmalarına izin verilmemesi yönünde karar alındı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelgeye göre, 27 Mart 2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurumlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir talimata kadar görevlerinden/ işlerinden ayrılmalarına izin verilmemesi yönünde karar alındı 27.03.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında alınan karar, 81 il Valiliğine bildirildi Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız! kamusaati.com olarak doğrudan sağlam kaynaklardan ve resmi açıklamalardan bilgi edinerek gerekli haberleri yapıyoruz.Lütfen resmi olarak teyit edilmeyen haberleri hem paylaşmayınız hem de dikkate almayınız. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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