Sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçti, Meclis'te yasaya göre; sağlıkçılara yönelik şiddet suçlarının cezası yüzde 50 oranında arttı. Cezalarda erteleme olmayacak, Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi, Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasa meclisten geçti İşte Detaylar

Sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçti

Sağlıkta şiddet düzenlemesi Meclis'ten geçti, Meclis'te yasaya göre; sağlıkçılara yönelik şiddet suçlarının cezası yüzde 50 oranında arttı. Cezalarda erteleme olmayacak, Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi, Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasa meclisten geçti İşte Detaylar

Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

CEZALAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

Düzenlemeye göre; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

ERTELEME OLMAYACAK

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

HİZMET EDEN SAĞLIK PERSONELİ DEĞİŞEBİLİR

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

Sağlık bakanımız Fahrettin Koca Yaptığı Açıklamada;

Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum. Dedi.

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