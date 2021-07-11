Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacak? İşte tam liste...

HİZMET SÜRELERİNE GÖRE SAĞLIK PERSONELİNİN EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve değişik unvanlarda görev yapan personelin emekli aylık ve ikramiyeleri, eğitim durumlarına, kadrolarına ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir.

Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemelerarasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki enbelirleyici unsur ek göstergedir.

30, 28 ve 25 yıllık hizmet süreleri bulunan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler personelinden bazılarının, 2021 yılı Temmuz ayından itibaren alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.

HİZMET SÜRELERİNE GÖRE SAĞLIK PERSONELİNİNEMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ

UNVAN EĞİTİM EK GÖSTERGE HİZMET YILI DERECE KADEME EMEKLİ AYLIĞI EMEKLİ İKRAMİYESİ *DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ *EBE *HAYVAN SAĞLIK MEMURU *HEMŞİRE *LABORANT *SAĞLIK MEMURU *SAĞLIK SAVAŞ MEMURU *SAĞLIK TEKNİKERİ *SAĞLIK TEKNİSYENİ *VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ *VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ MESLEKİ LİSE 1100 30 2/6 129.006 28 2/6 3.488 120.405,89 25 2/6 3.354 107.505 ÖNLİSANS 2200 30 ¼ 4.177,64 150.635,89 28 ¼ 4.073 140.593 25 ¼ 3.916,53 125.529,9 LİSANS 2200 30 ¼ 4.177,64 150.635,89 28 ¼ 4.073 140.593 25 1/4 3.916,53 125.529,9 *BAKTERİOLOG *DİYETİSYEN *EBE *FİZİKOTERAPİST *FİZYOTERAPİST *HEMŞİRE *ODYOLOG *PEDEGOG *PSİKOLOG *SAĞLIK FİZİKÇİSİ *SOSYAL ÇALIŞMACI *TIBBİ TEKNOLOG MESLEKİ LİSANS 3000 30 1/4 4.297 154.951 28 1/4 4.189,88 144.620,95 25 1/4 4.028,73 129.125,84 *BİYOLOG *DİŞ HEKİMİ *ECZACI *TABİP *UZMAN TABİP *UZMAN VETERİNER HEKİM *VETERİNER HEKİM *TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DALLARDA UZMANLIKBELGESİ ALANLAR VEYA BU DALLARDA UZMANLIK UNVANINI DOKTORA AŞAMASI İLEKAZANMIŞ BULUNANLAR MESLEKİ LİSANS 3600 30 1/4 5.239,73 188.932,65 28 1/4 5.108,74 176.337 25 1/4 4.912 157.443,87

Uzman olmayanlardan tabip ve diş tabiplerine ise; 13.000 *0,179797 = 2.337,36 TL,

tutarında her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacaktır.