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Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacak? İşte tam liste...

Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacak? İşte tam liste...
11 Temmuz 2021 Pazar 16:31

HİZMET SÜRELERİNE GÖRE SAĞLIK PERSONELİNİN EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve değişik unvanlarda görev yapan personelin emekli aylık ve ikramiyeleri, eğitim durumlarına, kadrolarına ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir.

Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemelerarasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki enbelirleyici unsur ek göstergedir.

30, 28 ve 25 yıllık hizmet süreleri bulunan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler personelinden bazılarının, 2021 yılı Temmuz ayından itibaren alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.

HİZMET SÜRELERİNE GÖRE SAĞLIK PERSONELİNİNEMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ

UNVAN

EĞİTİM

EK GÖSTERGE

HİZMET YILI

DERECE KADEME

EMEKLİ AYLIĞI

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 *DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

*EBE

*HAYVAN SAĞLIK MEMURU

*HEMŞİRE

*LABORANT

*SAĞLIK MEMURU

*SAĞLIK SAVAŞ MEMURU

*SAĞLIK TEKNİKERİ

*SAĞLIK TEKNİSYENİ

 

*VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ

*VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

MESLEKİ LİSE

1100

30

2/6

129.006

28

2/6

3.488

120.405,89

25

2/6

3.354

107.505

ÖNLİSANS

2200

30

¼

4.177,64

150.635,89

28

¼

4.073

140.593

25

¼

3.916,53

125.529,9

LİSANS

2200

30

¼

4.177,64

150.635,89

28

¼

4.073

140.593

25

1/4

3.916,53

125.529,9

*BAKTERİOLOG

*DİYETİSYEN

*EBE

*FİZİKOTERAPİST

*FİZYOTERAPİST

*HEMŞİRE

*ODYOLOG

*PEDEGOG

*PSİKOLOG

*SAĞLIK FİZİKÇİSİ

*SOSYAL ÇALIŞMACI

*TIBBİ TEKNOLOG

MESLEKİ LİSANS

3000

30

1/4

4.297

154.951

28

1/4

4.189,88

144.620,95

25

1/4

4.028,73

129.125,84

*BİYOLOG

*DİŞ HEKİMİ

*ECZACI

*TABİP

*UZMAN TABİP

*UZMAN VETERİNER HEKİM

*VETERİNER HEKİM

*TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DALLARDA UZMANLIKBELGESİ ALANLAR VEYA BU DALLARDA UZMANLIK UNVANINI DOKTORA AŞAMASI İLEKAZANMIŞ BULUNANLAR

MESLEKİ LİSANS

3600

30

1/4

5.239,73

188.932,65

28

1/4

5.108,74

176.337

25

1/4

4.912

157.443,87

Uzman olmayanlardan tabip ve diş tabiplerine ise; 13.000 *0,179797 = 2.337,36 TL,

tutarında her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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