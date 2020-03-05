Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının döner sermayeden ek ödeme alması ortadan kaldırıldı.Şok Değişiklik

Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Yönetmeliğinde Şok Değişiklik



Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Yönetmeliğinde Şok Değişiklik Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının döner sermayeden ek ödeme alması ortadan kaldırıldı.

"Sağlık Bakanlığına Bağlı Bütün Sağlık Kuruluşlarında Yetkili tüm görevlilere dönük Döner Sermaye gelirinden Ek bir ödenek verilmesi konusunda Yönetmelik" ile "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ait Sağlık Kurumlarında çalışan Personele Ek bir ödenek olmaması konusunda Yönetmelik" 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren işe alınarak çekilecek.

İşte Anlaşılan yapılan Ayrılıklar;

Eğitim çalışanları İle Uzman tabip kadrosuna istihdam edilen profesör ve doçentlerin mesai dışı isme katsayısı, daha evvel farklı birimler adına 2,40 ve 4,00 ilen yeni yönetmelikte iş yeri ayrılığı gözetmeksizin 4,00 olarak kararlaştırıldı.

2. ve 3. Basamak sağlık kurumlarında Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog , çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzeri Kadro unvan katsayısında herhangi bir farklılık yapılmadı

Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil bölümlerinde iş yapan Temel Tıp Bilim Uzmanları ve Pratisyen Tabiplerin unvan katsayıları, Eğitim Araştırma Hastanelerinde 1,00 , işyeri çalışanları (Hastane) için 1,10 , 2.ve 3. Sağlık tesislerinde 1,20 iken yeni yasa da kurum ayrılığı aranmadan 1,34 şeklinde açıkladı.

Tıbbi İşlemler Puanı olmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan doktor , diş hekimi , uzman doktor ve uzman diş hekimi , temel tıp bilimleri uzmanlarının kadro unvan katsayısı 0,80 den 1,10 a kadar yükseldi.

Anais Yandal Uzman Tabip ve TUTG Uzman hale gelenlerin zor ve riskli iş alanlarında iş yapan personelin hizmet ettiği dalın özelliklerine göre ayrı ek ödeme katsayıları belirlendi .

İşte İş O iş alanlarının Unvan Katsayısı

Tabip Dışı Sağlık Personelin Unvan Katsayıları Tıbbi Hizmet gösterme Bölümünce artırımlı olarak hayata geçecek

Tabip haricinde çalışanların Hizmet bölümü - Kadro Unvan Katsayıları, Ek-3 sayılı Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı Tablosunda açııklanan durumlar ile çoğalımlı olarak başlayarak . Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı hesap edilerek ilgili ek ödeme zamanında en uzun süre ile iş yaptığı alan önem kazanacak

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