sağlık çalışanlarına 5 müjde!, Ücret düzenlemesi, 3600 ek gösterge,

HEMŞİRELERE 3600 EK GÖSTERGE çıktı mı?, Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına 5 müjde!, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına 5 müjdeyi birden verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi araştırmacılarımızı tebrik ediyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 MÜJDE

* Birinci müjdemiz sağlık kurul ve kuruluşlarında personele karşı görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında katologa dahil ediliyor.

sağlık kurul ve kuruluşlarında personele karşı görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında katologa dahil ediliyor. Görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok, hakim ve savcılar bakımından görünür hale geliyor. Bu suça verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

*İkinci müjde olarak, sağlık çalışanları mesleki kurulu oluşturuyoruz. Muayene, teşhise ilişkin tıbbi işlem nedeniyle ceza soruşturması için bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Rücu ise kasıt durumunda yapılacak.

sağlık çalışanları mesleki kurulu oluşturuyoruz. Muayene, teşhise ilişkin tıbbi işlem nedeniyle ceza soruşturması için bu kurulun iznine bağlı olacaktır. * Üçüncü müjde sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek.

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Sistemi etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi'nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacaktır.

*Dördüncü müjde, bu iyileştirmelerin emeklilerine yansıyacak olmasıdır.

HEMŞİRELERE 3600 EK GÖSTERGE

Hemşireler dahil bütün sağlık personeli 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır.

*Beşinci müjde, aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.

Bu düzenlemeler, hekimlerimiz ile tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.