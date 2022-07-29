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Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği, TAYİN kurası yayınladı 2022

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği, TAYİN kurası yayınladı 2022
Kamusaati
Kamusaati
29 Temmuz 2022 Cuma 13:27

Yayımlanan duyuruya göre; "Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 657-4/B ve 663-45A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'nin değişik 7. maddesi hükümleri çerçevesinde 28 Temmuz 2022 - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden yapılacaktır." denildi.

657/4B Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi için Tıklayınız

657/4B Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi için Tıklayınız

663 (45/A)_4/B Sözleşmeli Personel Münhal Pozisyon Listesi İçin Tıklayınız

Duyurunun tamamı için Tıklayınız


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Sağlık Bakanlığı #eş durumu #TAYİN kurası #sözleşmeli personel #Yer Değişikliği Kurası
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