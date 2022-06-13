Nasıl Diyetisyen Olunur?, Diyetisyen Olma Şartları, Maaşları ve İş İmkanları 2022

Diyetisyen Nedir?, Diyetisyen Ne İş Yapar?, Diyetisyen Nasıl Olunur?, Diyetisyen Olma Şartları Nelerdir?, Diyetisyen Maaşları 2022, Diyetisyen İş İmkânları Nelerdir? İşte tüm detaylar burada...

Kilo sorunu hemen her dönemde insanların en büyük problemlerinden biri olmuştur. Kilo söz konusu olunca da akıllara ilk olarak diyetisyenlere başvurmak geliyor. İnsanlar sadece kilo vermek için değil, aynı zamanda kilo alabilmek içinde diyetisyenlerin kapısını çalmaktadır.

Son zamanlarda diyetisyen mesleğine olan ilgi oldukça artmıştır. Peki, diyetisyen nedir, nasıl diyetisyen olunur?

Diyetisyen Nedir?

Diyetisyenler, kendilerine başvuran hastaların sağlık durumlarını göz önüne alarak onlara uygun diyet listeleri çıkaran ve sağlıklı olarak kilo vermelerine ya da almalarına yardımcı olan uzman kişilerdir. Diyetisyenlere özellikle fazla kilolarından şikayetçi olan kişiler başvurmaktadır.

Sadece kilo vermek isteyenler kişiler diyetisyenlere başvurmaz. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek isteyen ya da kilo almak isteyen kişilerde diyetisyenlerden uzman destek alabilirler.

Diyetisyen Nasıl Olunur?

Peki, diyetisyen nasıl olunur? Diyetisyen olmak isteyen kişiler ilk olarak bu bölümün mevcut olduğu üniversitelerde en az 4 yıl boyunca eğitim almalıdır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde lisans eğitimini başarı ile tamamlayan kişiler diyetisyen olmaya hak kazanılırlar.

Bu bölüm ülkemizde hemen hemen her üniversitede bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler sadece diyetisyen değil aynı zamanda halk sağlığı gıda uzmanı da olabilirler.

Diyetisyen Nasıl Olunur? Diyetisyen olabilmek için mesleki eğitim, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünde verilir. Bu bölümü bitirenler ise, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını tamamlayanlar öğretmen olarak görev yapabilir.

Diyetisyen Olma Şartları Nelerdir?

Diyetisyen olmak isteyen kişiler ilk olarak, gerçekten bu mesleği yapmak istediklerinden emin olmalıdırlar. Fen bilimleri ve bu gibi alanlara ilgi duyan kişiler diyetisyen olmak için daha avantajlı konumdadırlar. Yine diyetisyen olmak isteyen kişilerin insanlarla olan iletişimleri oldukça önemlidir.

Çünkü bu meslekte hastalar ile yüz yüze konuşulmaktadır. Bu nedenle diyetisyenler hastaları ile sağlıklı bir iletişim kurabilme ve empati yapabilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Diyetisyen hastanın şikayetini iyi anlamalı ve bu doğrultuda bir tedavi uygulamalıdır.

Diyetisyen Ne İş Yapar?

Diyetisyenlerin en önemli görevi insanların sağlıklı beslenmesine yardımcı olmak, onlara yol göstermektir. Kilo almak ya da vermek isteyen kişi diyetisyene başvurduğu zaman diyetisyen, ilk olarak hastanın sağlık durumunu göz önünde bulundurmalı ve buna göre bir yol izlemelidir.

Hastanın sağlık durumuna göre liste hazırlar ve hastanın tedavi süreci bitene kadar takipte kalır. Diyetisyenler hastaların ne yemesi gerektiğine ne zaman yemesi gerektiğine ve besinlerin kalori değerlerine göre yenmesi gerektiğine karar verir.

Diyetisyen Maaşları 2022

Diyetisyenlerin ne kadar maaş aldığı merak edilen konulardan biridir. İlk olarak belirtelim ki diyetisyenlerin almış oldukları maaş çalıştıkları kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Meslekte başarısını göstermiş olan kişiler elbette daha yüksek maaş almaktadırlar. Alınan maaşın belirleyicisi çoğunlukla diyetisyenin deneyimine bağlıdır.

Mesleğini yeni eline almış bir diyetisyen en az 4500₺ maaş almaktadır. Özel bir kurumda çalışıyorsanız bu miktar azalabilir. Mesleğinde üç yılını tamamlayan bir diyetisyen 5000₺ maaş alabilmektedir. Elbette deneyim arttıkça alınan maaşta artış göstermektedir. Tecrübeniz ne kadar fazla ise ve çalıştığınız kurum ile de anlaşma yaptıysanız maaşınız oldukça yüksek olacaktır. Örneğin özel bir hastanede deneyimli bir diyetisyenseniz 11.000₺ maaş bile almanız mümkündür.

Diyetisyen İş İmkânları Nelerdir?

Diyetisyenlik iş imkânı en fazla olan mesleklerden biridir. Diyetisyenlik, bölümden mezun olduktan sonra iş bulma olasılığı oldukça yüksek bir meslektir. Diyetisyenler ister devlet hastanelerinde isterse özel sektörlerde kolaylıkla iş imkânı bulabilirler. Diyetisyen olan kişilerin iş imkanı bulabileceği kurumlardan bazıları şunlardır;