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Fahrettin Koca, Beyaz Refom ve ek ödeme yönetmeliğiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı

Sağlık çalışanları Beyaz Reform Performans sistemi gerçekten kalktı mı?, Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansıyor mu?, Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı deniyor, oysa metinde mahsuplaşma ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?, ile Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı giriyor sorularının cevabı

Fahrettin Koca, Beyaz Refom ve ek ödeme yönetmeliğiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı
Kamusaati
Kamusaati
17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:02

Binlerce sağlık çalışanının beklediği ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi.

Beyaz Reform'la ilgili merak edilenler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni yönetmelik Beyaz Reform ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Koca, "Performans sistemi gerçekten kalktı mı?", "Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansıyor mu?", "Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı deniyor, oysa metinde mahsuplaşma ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?" ile "Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı giriyor" sorularına yanıt verdi.

SORU: Performans sistemi gerçekten kalktı mı?

"Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise, ayrıca kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak."

SORU: Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansıyor mu?

"Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak. Hiç biri diğerinden mahsulaşılmayacak. Bahsi geçen mahsuplaşma ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur"

SORU: Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı deniyor, oysa metinde mahsuplaşma ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?

"Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiç biri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen mahsuplaşma ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur."

SORU: Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı gidiyor?

"Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak, mahsuplaşma bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur; kişilerin geliri ile ilgisi yoktur"

SORU: İzin kullanınca taban ek ödeme ile verilen paradan kesinti olacak mı?

"Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak."

SORU: Teşvik ödemesini kimlerin alabileceği konusu ile ilgili tartışma var. Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?

Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sağlık #beyaz reform #yönetmelik #ek ödeme
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