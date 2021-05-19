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Bakanlıktan il sağlık müdürlüklerindeki ek ödemeye dair yazı

Sağlık Bakanlığı, hastanelerden sonra il sağlık müdürlüklerindeki yapılacak ek ödemenin detaylarını açıklayan yazısını ilgili birimlere gönderdi.

Bakanlıktan il sağlık müdürlüklerindeki ek ödemeye dair yazı
19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:06

Sağlık Bakanlığı dün, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ek ödemeye dair ilk resmi yazıyı dün hastane personeli özelinde yayımlamıştı.

Bugün, Bakanlığın il sağlık müdürlüklerinde görevli personele yapılacak ek ödeme dair resmi yazısını yayımlıyoruz. Resmi yazıya göre ek ödeme genel olarak filyasyon, PCR testi numune kabul, acil sağlık hizmetlerinde görevli personele verilecektir.

İŞTE RESMİ YAZI

Kaynak https://www.memurlar.net/haber/971392/bakanliktan-il-saglik-mudurluklerindeki-ek-odemeye-dair-yazi.html?utm_source=headlines


Kaynak: Kamu Saati Özel
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