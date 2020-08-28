Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı. Genelgenin 3. maddesi gereğince sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır.

İşte Genelge'nin 3. maddesi:

"3- Merkez teşkilatlarında daire başkanı ve üstü yöneticilik görevlerini yürütenler, taşra teşkilatlarında ise şube/kuruluş/merkez müdürü, dengi ve üstü yöneticilik görevlerini yürütenler ile sundukları hizmete duyulan kritik ihtiyaç sebebiyle sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel esnek çalışma kapsamı dışında olacaktır. "