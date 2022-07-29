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27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına başvuru nereden nasıl yapılır?, 2022 BAŞVURU EKRANI

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.

27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına başvuru nereden nasıl yapılır?, 2022 BAŞVURU EKRANI
Kamusaati
Kamusaati
29 Temmuz 2022 Cuma 12:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre;

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Hangi branşlara ne kadar istihdam

Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sözleşmeli sağlık personeli
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