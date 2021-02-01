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Yaşlanmayı geciktiren probiyotikler

Bitkisel kaynaklı fonksiyonel gıdalar yaşlanmayı geciktiriyor. Hem sağlıklı hem de bağışıklığı güçlendiren fonksiyonel besinleri bir araya getirdik. İşte yaşlanmayı geciktiren probiyotik besinler...

Yaşlanmayı geciktiren probiyotikler
01 Şubat 2021 Pazartesi 00:04
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Yaşlanmayı geciktirmenin yolu sağlıklı besinlerden geçiyor. Fonksiyonel besinler kronik hastalıklardan koruyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.

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Probiyotikler: Yoğurt, kefir, boza, tarhana, fermente besinler, sirke, fermente peynirler... 

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Prebiyotikler: Yer elması, soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, hindiba, keten tohumu, arpa ve yulaf 

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Süt

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Mineraller

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Meyve ve sebzeler

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Soya

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Yoğurt

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Keten tohumu

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