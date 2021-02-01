Yaşlanmayı geciktiren probiyotikler

Bitkisel kaynaklı fonksiyonel gıdalar yaşlanmayı geciktiriyor. Hem sağlıklı hem de bağışıklığı güçlendiren fonksiyonel besinleri bir araya getirdik. İşte yaşlanmayı geciktiren probiyotik besinler...
5
1 / 11
Yaşlanmayı geciktirmenin yolu sağlıklı besinlerden geçiyor. Fonksiyonel besinler kronik hastalıklardan koruyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.
2/ 11
Probiyotikler: Yoğurt, kefir, boza, tarhana, fermente besinler, sirke, fermente peynirler...
3/ 11
Prebiyotikler: Yer elması, soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, hindiba, keten tohumu, arpa ve yulaf
4/ 11
Süt
5/ 11
Mineraller
6/ 11
Meyve ve sebzeler
7/ 11
Soya
8/ 11
Yoğurt
9/ 11
Keten tohumu
10/ 11
11/ 11