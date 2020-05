Vücudunda ET BENİ olanlara Çok Kötü Haber... Kimse Önemsemiyor Ama Milyonlar Bu Yüzden Hayatını Kaybediyor...Vücudunda ben olanlar dikkat! Uzman isimler uyardı "Vücudundan ben olanlar bu habere dikkt İşte haberin ayrıntıları..

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Yıldız, benlerle ilgili bilinmesi gereken 8 önemli

bilgiyi açıkladı.



Melanoma gelişebilir



Benlerin büyük bir kısmının iyi huylu olduğunu söyleyen Dr. Sinem Yıldız, benlerin bir kısmında ise ‘melanoma’ adı verilen cilt kanseri

gelişebildiğine dikkat çekiyor. Ten ve göz rengi açık, sarı saçlı, kolay yanan veya zor bronzlaşan, çillenmeye eğilimli, yoğun güneşe

maruz kalan ve ailesinde melonoma hikayesi olanlar cilt kanseri açısından daha fazla risk taşıyor.

BENLERDE Renk ve şekil değişikliği varsa…



Benlerdeki renk, şekil ve boyut değişiklikleri takip edilmeli. Benin kenarlarının büyük ve düzensiz olması, renginin değişmesi, büyüme, bende yanma, kaşıntı gibi belirtiler şüpheye yol açıyor. Bu nedenle ani oluşan değişikliklerde, ağrı, kanama gibi durumlarda en kısa zamanda bir dermatoloji uzmanına başvurun. Ayrıca çok sayıda ve büyük beni olanlarla ailesinde melonoma olanlar varsa yine bir dermatoloğa görünmek önem kazanıyor.

Güneş kremini kışın da kullanın





Ultraviyole ışınları ben sayısında artışa ve kanserleşmeye neden olabiliyor. Bu nedenle yaz-kış yüksek koruma faktörlü güneş koruyucuları kullanılmalı.







Mutlaka muayene olun



Yakalanma riski her geçen yıl artan ‘melanoma’, hayatı tehdit edecek kadar hızlı yayılma potansiyeline sahip bir deri kanseri türü. Her insanda yaşam boyu melanoma görülme riski 1/74. Her yıl yaklaşık 47 bin 700 kişiye yeni melanoma tanısı konulduğundan bahseden Dr. Sinem Yıldız, hastalığın erken teşhisi için ben muayenesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Mutlaka muayene olun



Yakalanma riski her geçen yıl artan ‘melanoma’, hayatı tehdit edecek kadar hızlı yayılma potansiyeline sahip bir deri kanseri türü. Her insanda yaşam boyu melanoma görülme riski 1/74. Her yıl yaklaşık 47 bin 700 kişiye yeni melanoma tanısı konulduğundan bahseden Dr. Sinem Yıldız, hastalığın erken teşhisi için ben muayenesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.