Unutkanlık bir hastalık mı? İşte unutkan insanların özellikleri ve Unutkanlık tedavisi

Unutkanlık son zamanlarda birçok kişinin sorunu hâline gelmeye başladı. Arabayı nereye park ettim? Telefonumu nereye bıraktım? Gözlüklerimi nereye koydum? gibi soruları çoğumuz kendimize zaman zaman sormuşuzdur. Hemen hemen herkes unutkanlık, konsantrasyon zayıflığı veya kısa süreli hafıza bozuklukları yaşamıştır. Daha da yaşlandıkça birçok kişi demans korkusu ile burun buruna gelir. Unutkanlığın sebepleri haberimizde...

Alem Dergisi'nde yer alan habere göre her unutkanlık, bir hastalık belirtisi değildir. Normal unutkanlık yaşla birlikte artabilir. Bunun nedeni, bazı biyolojik süreçlerin zamanla yavaşlamasıdır.

Zihinsel performansta fazla sınırlama olmadığı sürece bu endişelenecek bir durum değildir. Bireysel hafıza performansı önemli ölçüde kötüleştiğinde hastalık kaynaklı unutkanlık düşünülmelidir. Çünkü ancak o zaman unutkanlık, günlük yaşamda bizi olumsuz etkilemeye başlar.

ZEKÂ İŞARETİ OLARAK UNUTKANLIK

Unutkanlık bir dereceye kadar normaldir ve hatta karmaşık zihin, zeka veya meşguliyet belirtisi olabilir. Çünkü akıllı insanlar sadece en önemli şeyleri hatırlar ve gereksiz detayları unutur. Hipokampusa yeni veriler girince eski ve/veya daha az önemli olan veriler unutulur.

Unutkanlık arttığında ve günlük rutinlerde sorun haline geldiğinde bir doktora danışmalısınız. Çünkü unutkanlığın gittikçe artması , bunama, demans dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar için bir uyarı sinyali olabilir.

UNUTKANLIK VE KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ NEDİR?

Unutkanlık, anıların hafızadan düzgün şekilde geri alınamadığı ve hafızanın da bozulduğu bir durumdur. Ancak unutkanlık her zaman kötü değildir ve her zaman demans veya alzheimer hastalığı anlamına gelmez. Geçici unutkanlık genellikle aşırı taleplerin, konsantrasyon eksikliğinin veya zihinsel çatışmaların bir göstergesidir. Kalıcı unutkanlık ise demansın ilk ve ciddi belirtisi olabilir.

Konsantrasyon eksikliği durumunda kişiler bir konuya düzgün şekilde konsantre olamazlar. Zihinleri genellikle bulanır ve başka şeylerle meşgul olurlar.

UNUTKANLIK VE KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Unutkanlık ve konsantrasyon eksikliği, stres, fiziksel tükenme , zihinsel tükenme ve yorgunluk nedeniyle ortaya çıkabilir. Çünkü bu etkenler bilişsel performansı azaltır. Dahası sıvı ve besin eksikliği, alkol bağımlılığı ve sakinleştirici gibi ilaçlar unutkanlığa ve konsantrasyon eksikliğine yol açar. Tiroid hastalığı, kalp yetmezliği, ateş yüksekliği, B12 vitamini eksikliği veya enfeksiyonlar da hafıza bozukluklarına neden olabilir.

UNUTKANLIĞIN BİRKAÇ NEDENİ OLABİLİR

Belirli bir dereceye kadar unutkanlık, örneğin stres dönemlerinde veya artan yaşla birlikte, tamamen normal bir beyin reaksiyonudur. Zayıf bellek, patolojik değişikliklerin bir sonucu da olabilir.

Unutkanlık aynı zamanda demans, Alzheimer hastalığı , kalp damar dolaşım bozukluğu, depresyon, travma, hipotirioidizm, metabolik hastalıklar, kanser kökenli anemi, beyin tümörünü gibi ciddi hastalıkların ilk belirtisi de olabilir.

UNUTKANLIK VE KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi, unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğuna neden olan ilişkili hastalığın teşhisine bağlıdır. Her zaman altta yatan bozukluk tedavi edilmelidir. Regülasyon Tıbbı yaklaşımı, nöralterapi, psikoterapi ve psikiyatrik tedavi hastalığın türüne bağlı olarak kişiye yardımcı olabilir. Özellikle anksiyete bozuklukları ve depresyon için tıbbi destek de düşünülebilir. Nöralterapi, regülasyon tıbbı desteği, şelasyon, gıda takviyeleri ve fitoterapi gibi desteklerle daha iyi bir iyileşme sağlanabilir.

Terapiye ek olarak hafıza eğitimi de tedaviye yardımcı olabilir. Örneğin, çapraz bulmaca veya sudoku, günlük hayatta iyi bir bilişsel egzersiz olabilir. Zihinsel yeteneği düzenli olarak test etmek için satranç gibi zorlu bir etkinlik de tavsiye edilir.

Bol miktarda egzersize ek olarak dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı da stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Yoga, meditasyon veya otojenik eğitim gibi gevşeme yöntemleri de kullanılabilir.