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Umre Ziyaretleri'de Corona Virüs yüzünden Durduruldu

Umre Ziyaretleride Corona Virüs yüzünden Durduruldu !Korona virüs En çok Hangi Yaş Gurubu için Büyük Tehdit Detaylar Haberimizde..

Umre Ziyaretleri'de Corona Virüs yüzünden Durduruldu
27 Şubat 2020 Perşembe 13:07

Umre Ziyaretleride Corona Virüs yüzünden Durduruldu

Umre Ziyaretleride Corona Virüs yüzünden Durduruldu !Korona virüs En çok Hangi Yaş Gurubu için Büyük Tehdit Detaylar Haberimizde..

Sağlık Bakanı Açıklamalar yaptı ;İrandan bugun ulaşan uçak denetlenmekte Bu anlamda soğuk algınlığı belirtisi olduğunu bildiğimiz 3 kişiyi hastane ortamına aldık Bunun dışındaki hastalar vatandaşlarımızdan Geçmiş olan 10 kişiyi ayrı bir ünitede duruyoruz ve onları daha yakından  takip etmek istiyoruz bu virüs avrupa ve dünya ülkelerini adeta esir aldı hale geldi çin den çıkan hastalık komşumuz İran'dan oradan da bahreyn'e sıçramıştır dün bir diğer komşumuz Yunanistan da ilk coronavirüs Vakası tespit edildi Avrupa korku içinde Çünkü İtalya'da Ve Fransa'da ölümler arttı dahası virüsün İspanya ve Yunanistan Adası yayıldığı bilgisi var biliyorsunuz Avrupa'dan  gelebilir ülkeler arasında Sınır Kapısı yok yani herhangi bir kontrol uygulaması yapılamıyor O yüzden olsa gerek panik özellikle Avrupa'da hat safhada

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre , virüs genellikle 60 yaşından büyük hastalarda ölüm etkisini çok daha fazla tehdit ediyor. Wuhan'daki toplam ölüm sayısı 1023 iken, 0-9 yaş aralığındaki bebekler de risk altında  hastalık 416 kişiye bulaşmış olmasına karşın hiç hayatını kaybeden olmamıştır .  yani corona virüsün en çok sarsacağı yaşlı kesimler..

Umre ziyaretleri de Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıda bulunduğunu duyurdu.

Süreç çok yakından incelenmekte Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve resmi haber ajansı olan  SPA'da bulunan bilgilendirme de , ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19'la ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiğini duyurdu.

Ziyaretler Şuan için olarak kaldırıldı !

"Sağlık Tehdit eden şuanki corona virüs tavsiyesi ve virüsün yayılmaması amacıyla alınan engelleyici tedbirler içerisinde , umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin Şuanki duruma istinaden  kaldırılması na kanaat getirildi."

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #KORONA VİRÜS EN ÇOK HANGİ YAŞ GURUBUNU TEHDİT EDİYOR #KORONA VİRÜS UMRE ZİYARETLER
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