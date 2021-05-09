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Türkiye'nin güncel aşı tablosu

14 Ocak'ta başlayan aşılama programı kapsamında bugüne kadar iki doz aşıyı olanların sayısı 24 milyonu geçti.

Türkiye'nin güncel aşı tablosu
09 Mayıs 2021 Pazar 21:38

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor...

Takvime göre 55 yaş üzeri vatandaşlar aşılanırken, Sağlık Bakanlığı iller bazında yapılan aşı uygulamalarını haritayla gösteren "Türkiye Aşı Tablosu"nu yayınladı.

24 MİLYONDAN FAZLA AŞILAMA YAPILDI

Tabloya göre, Türkiye'de bir doz aşı uygulanan kişi sayısı 14 milyon 592 bin 972'ye ulaştı. İki doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 10 milyon 336 bin 416 oldu.

Böylelikle ülke genelinde uygulanan toplam aşı sayısı 24 milyon 930 bin 806'ya yükseldi.

İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 4 milyon 104 bin 553'e ulaşırken, Ankara'da 2 milyon 12 bin 72, İzmir'de 1 milyon 698 bin 43 olarak belirlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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