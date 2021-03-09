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Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı sayısı 10 milyonu geçti

Salgınla mücadele çerçevesinde Türkiye'de yapılan doz sayısı belli oldu.

Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı sayısı 10 milyonu geçti
09 Mart 2021 Salı 00:42

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Buna göre, birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti.

UYGULANAN DOZ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda (https://covid19asi.saglik.gov.tr) yer alan verilere göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 7.5 milyonu, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 2.4 milyonu aştı.

EN FAZLA AŞILAMA İSTANBUL'DA

En fazla aşılama 1.5 milyonun üzerinde dozla İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti.

Türkiye de yapılan koronavirüs aşı sayısı 10 milyonu geçti #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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