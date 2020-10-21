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Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:14

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

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