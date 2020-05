Özel Hastanelerin Diş Teli 2020 Yılı Fiyatları

Gelişimsel bozukluk, eksik diş, yamuk ve çapraşık diş gibi nedenlerle dişlerdeki görüntünün düzeltilmesi amacıyla tedavi görmek

isteyen birçok kişi özel hastanelerde diş teli fiyatlarını merak ediyor.

Ortodontik tedavi yöntemi dişlerdeki her türlü bozukluğun giderilmesi amacıyla diş tellerini her yaştan hasta yaptırabilir. Diş hekimliğinin özel bir dalı olarak ortodonti diş hekimliği hizmeti veren birçok özel hastanenin diş teli fiyatları hastanelerde farklılık göstermektedir. Dişlerde ve yüzde bulunan her türlü düzensizliğin giderilmesi amacıyla ortodontik diş hekimliğine başvuruda bulunan hastalar özel hastanelerde diş teli fiyatları 2020 yılında güncellenmiştir.

Ortodontik Tedavi Fiyatları 2020

Diş ve çene anomalilerinini eksik, ayrık, yamuk, çarpık dişlerin düzeltilmesine ortodonti tedavisi denmektedir. Ortodontik tedavi her yaştan hastaya kolaylıkla uygulanabilir. Her yaşta hasta grubuna bu tedavi uygulanabilmektedir. Dişlerinde kapama sorunu olan, iskeletsel bir bozukluk olan ve çene yapısında ileri geri duruş bozukluğu olan her yaştaki hastaya diş teli tedavisi uygulanabilir. Erken yaşlardaki hastalarda özellikle 10/12 yaşlarda tedavinin başlatılması gelişimsel bozukluğun önüne geçilmesi için bir ön tedavi niteliğinde olup gülüş estetiği, pembe estetik gibi özel estetik tedavileri de özel hastanelerin ortodontistler tarafından yapılabilir.

Tel tedavisi uzun süren ve sabır isteyen bir süreç olduğu için erken yaşlardaki hastalarda daha erken sonuç alınabildiği gibi yetişkin hastalarda bu süreç biraz daha uzun olabilmektedir. Tek çene ortodontik tedavilerde dişlerdeki çarpıklık durumuna göre ortalama 6-8 ay, çift çene tedavilerde ortalama 12-18 ay kişinin durumuna göre bu süre 2 yıldan uzun sürebilmektedir. Tedavi süresi kullanılan malzeme ve malzemenin kalitesi diş durumu gibi bir çok etmen

Diş Teli Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Diş teli fiyatını belirleme noktasında bir çok etken bulunur. Her hastanın hikayesi farklı olduğundan diş, çene ve kemik yapılarına uygun olarak uygulanacak tedavi yöntemi değişeceğinden kişiye göre tedavi de gerekecek aparatlar diş teli fiyatlarını etkileyecektir. Kişiye özel olarak uygulanan diş teli tedavisi klinik muayenesini ve uygulanacak tedavide kullanılacak ekipmanlara kadar birçok etmen fiyatlara yansıyacak ve fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oluşturuacaktır. Kişiye özel olarak kişinin durumuna en uygun tedavi planlaması yapılmalı ve uzun süren tedavi boyunca kullanılacak yöntemlere göre fiyatlar belirlenecektir.

2020 yılında Diş Teli Fiyatları Ne Kadar?

Diş teli fiyatları Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından her yıl güncellenmektedir. Özel hastaneler ve devlet hastanelerinde bu fiyatlar değişiklik göstermektedir. Rekabetin yüksek olduğu ortodonti diş hekimliğinde fiyatlar hastanelerden kişiye özel olarak belirlendiği için elektronik ortamlarda fiyatların açıkça yazılması etik değildir. Bundan dolayı özel hastanelerde en güncel diş teli fiyatlarını öğrenmek için ortodonti diş hekimliklerinde klinik muayenesi olarak bir fiyat alabilirsiniz.

Metal diş teli tedavisi erken yaştaki hastalara 12 -18 yaş grubundakilere uygulanır.

Diş Teli Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

2020 yılında Türk Diş hekimleri Birliği tarafından güncellenen diş teli fiyatları en az 2500 TL azami 6000 TL arasında değişkenlik gösterecektir. Tek çeneye uygulanacak tedavi için diş teli fiyatları ile çift çene ye uygulanacak olan diş teli tedavisinde fiyatlar farklılık gösterecektir. Tek çene diş teli tedavisinde 2500 TL ila 3000 TL ‘ yi gözden çıkarmanız gerekecektir. Tedavi süresine ve dişlerin yapısal bozukluğuna göre uygulanacak olan tel tedavisine bağlı olarak fiyatlar farklılık gösterecektir. Bu fiyatların belirlenmesinde özellikle kullanılan malzemenin özelliği kalitesi önemli rol oynamaktadır. Özel hastanelerde Amerikan malı malzemeler kullanılırsa bu fiyatta önemli ölçüde farklılık göstermesine sebebiyet verecektir.



Tel tedavisinde kullanılan malzemeler metal diş telleri, şeffaf ve porselen diş telleri, lingual braketler ve şeffaf plaklar diş teli çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılında özel hastanelerin diş teli fiyatlarını öğrenmek için tedavi olduğunuz diş hekiminizden ve Ortodontistinize başvurarak fiyatları öğrenebilirsiniz.

Tel tedavisinde kullanılan şeffaf diş teli fiyatlarıyla metal diş teli fiyatları arasında bin liraya yakın fiyat fark bulunmaktadır. Bunun yanında tel fiyatlarını etkileyen diğer durumlar ise şöyle sıralanabilir,

Tekli ya da çift çeneye hangisine uygulanacaksa diş teli yapısı

Dişlerin durumunu gösteren çarpıklık oranının ne kadar olduğu

Dişlerin ayrıklık durumu ve arasındaki aralığın miktarı

Diş etlerinin fazla görünmesi nedeniyle ekstradan uygulanacak olan pembe estetik

Çene yapısının durumu önde ya da geri de olması

Damak çene darlığının ne durumda olduğu

Çenede belirgin olarak göze çarpan yapısal bozukluğun durumu gibi faktörler diş teli fiyatlarını etkilemektedir.

Yapılacak olan tel tedavisinde uygulanacak olan ortodonti işlemi için;

Türk Diş hekimleri Birliği tarafından belirlenen 2020 Diş Teli Fiyatları

Ortodontik fotoğraf için 50 TL

Ortodontik fotoğraf tetkiki 50 TL

Angle sınıf 1 tedavisi 1695 TL

Angle sınıf 2 tedavisi 2025 TL

Angle sınıf 3 tedavisi 2715 TL

Açık kapanış tedavisi 2715 TL

Pekiştirme tedavisi 590 TL

Tek çene için aparey yapımı(vida hariç) 605

Çift çene için aparey yapımı 1095 TL

Kayıp apareyin yeniden yapımı 525 TL

Hızlı maxiller genişletme apareyi 855 TL

Bant ve braket çıkarılması 65 TL

Düz ark teli tatbiki 240 TL

Tek diş Braket tatbiki 155 TL

Pekiştirme aygıtı 590 TL

Sabit pekiştirme aygıtı 605 TL

Sabit kapanış yükseltici tatbiki 115 TL

Düz ark teli tatbiki 240 TL

SGK Diş Teli Tedavisi Fiyatı 2020

Diş teli tedavisi görmek isteyenlerin en çok ilgilendiği nokta tedavilerin fiyatlarının ne kadar olduğudur. Tedavilerin özel hastanelerde pahalı olması ağız ve diş hastalıklarından müzdarip hastalar diş teli tel fiyat arayışına girmektedir. Geçtiğimiz yıllarda tel tedavileri SGK tarafından karşılanıyordu hastalardan sadece kullanılan malzemenin ücreti tahsil ediliyordu. Devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk ve rekabetin fazla olması gibi nedenlerle Diş teli fiyatları 18 yaş altı için ücretsiz olarak uygulanmaktadır. 18 Yaş altındaki hastaların tel tedavilerinde malzeme ücreti (yaklaşık 1500 TL) alınmaktadır. Sgk tarafından diş teli tedavisinin ücretsiz olarak karşılanması için;

Hastanın yaşının 18 yaş altında olması,

18 yaş altındaki çocuğun babası ya da annesinden sigortalı olması,

Devlet hastanesinde tedavi görülmesi gerekmektedir.

18 yaş altı bile olsa hastalar özel hastanelerde diş teli tedavisi görecekse kişi sigortalı olsa dahi tel tedavisinin ücreti kişi tarafından karşılanmaktır.

Özel Kliniklerin Diş Teli Tedavi Ücretleri 2020

