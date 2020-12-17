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Normale dönüş için Türkiye'de kaç kişi aşı olmalı?

Normale dönüş için Türkiye'de kaç kişi aşı olmalı? Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de yaşamın normale dönebilmesi için 40-50 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Normale dönüş için Türkiye'de kaç kişi aşı olmalı?
17 Aralık 2020 Perşembe 19:37

Normale dönüş için Türkiye'de kaç kişi aşı olmalı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Okullardaki eğitimle ilgili oradaki durum biraz daha farklı. Oradaki yaş popülasyonu, bulaştırma riskleri farklı. Onun için ona spesifik bir şey demek doğru olmayabilir.

Türkiye'de pandemiyle ilgili sürecin normale dönebilmesi için 40-50 milyon kişinin aşılanmasıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Okullarla ilgili durum biraz daha farklı. Toplumun diğer kısımlarına göre daha az risk taşıyan bir grup.

Aşıların onay alıp uygulanmaya başlamasının ardından dünya nüfusunun büyük bir bölümünün aşılanmasının aylar, hatta yıllar sürebileceği ifade ediliyor.

Mesele burada da bitmiyor. Normal hayata dönüş için gereken "sürü bağışıklığına" ulaşılıp ulaşılamayacağında aşıların etkisinin ne kadar süreceği, virüs taşıyan kişilerin bulaşıcılığını ortadan kaldırıp kaldırmayacağı ve aşının hastalığı engellemekte ne kadar süreceği gibi etkenler de önemli rol oynuyor.

Aşı ile ilgili çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiği açıklayan şirket ve kurumlar Pfizer / BioNTech (ABD-Almanya), Gamaleya Institute (Rusya), Moderna (ABD) Oxford Üniversitesi / AstraZeneca (İngiltere) olarak sıralanıyor.

Aşıların duyurulan satış fiyatları ve uygulanma şekli

Her dört aşının da üçüncü faz klinik testlerde etkili olduğunun görüldüğü açıklandı. Ancak aşıların onay süreçleri henüz tamamlanmış değil.

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