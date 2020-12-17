Normale dönüş için Türkiye'de kaç kişi aşı olmalı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Okullardaki eğitimle ilgili oradaki durum biraz daha farklı. Oradaki yaş popülasyonu, bulaştırma riskleri farklı. Onun için ona spesifik bir şey demek doğru olmayabilir.

Türkiye'de pandemiyle ilgili sürecin normale dönebilmesi için 40-50 milyon kişinin aşılanmasıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Okullarla ilgili durum biraz daha farklı. Toplumun diğer kısımlarına göre daha az risk taşıyan bir grup.