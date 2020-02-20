Malatya'da Corona virüslü Kişi Karantinaya Alındı !

Malatya'da Corona virüslü Kişi Karantinaya Alındı !

Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine başvuran bir vatandaş apar topar karantinaya alındı tetkitler yapıldı

Bu konuya dair Başhekimkik iddiaların gerçeğe dayanmadığını belirtti

Bazı sosyal medya hesap sahipleri Malatya EĞİTİM Ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişİ corona (COVİD-19) Virüsü kapmıştır şeklinde anlatılan yazılanlar kesinlikle yalandır

Vatandaşlarımızın resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara kesinlikle itibar etmemesi gerekir dedi.

''Türkiye'ye Çok şükür virüs'ün ulaşmadığı nettir Şuan sağdan soldan gelen yalan haberlere itibar etmemelidir''diyerek konuya açıklık getirildi

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