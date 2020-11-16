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Kovid-19’da tsunami patlamak üzere!' Ünlü Prof. uyardı...

Kovid-19’da tsunami patlamak üzere!' Ünlü Prof. uyardı... Prof. Dr. Müftüoğlu: Kovid-19’da tsunami patlamak üzere!

Kovid-19’da tsunami patlamak üzere!' Ünlü Prof. uyardı...
16 Kasım 2020 Pazartesi 11:21

Kovid-19’da tsunami patlamak üzere!' Ünlü Prof. uyardı...

Kovid-19’da tsunami patlamak üzere!' Ünlü Prof. uyardı... Prof. Dr. Müftüoğlu: Kovid-19’da tsunami patlamak üzere!

Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında koronavirüs salgınına ilişkin ürküten uyarılarda bulunarak, "Kovid-19’da tsunami patlamak üzere!" dedi.

İç hastalıkları uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında rakamlardaki artışa dikkati çektiği yazısında “bir tsunaminin kapıda olduğunu” söyledi.

Müftüoğlu Hürriyet’te kaleme aldığı köşe yazısında şunları söyledi:

Covid-19 pandemisinde geldiğimiz son nokta çok can sıkıcı. Uzmanların çoğu eğer “şehirlerarası ulaşımı minimuma indirmek, mesai saatlerindeki kaydırmayı tüm ülkeye yaymak, kapalı ortamlarda belirli sayıdan fazla insanın bir arada bulunmasını sınırlamak ve hatta kısa süreli kapanmalar uygulamasına geçmek” gibi önlemler bir an önce devreye sokulmazsa son günlerde rakamlarda izlediğimiz korkutucu ve ciddi yükselişin “ani bir tsunamiye” dönüşebileceğini söylüyorlar. Üzülerek belirteyim, “iflah olmaz iyimser” olarak bilinsem de ben de muhtemel bir tsunaminin patlamak üzere olduğu düşüncesindeyim.
Müftüoğlu, bunun nedenini şöyle açıkladı:

Son bir ayda ağır hasta sayısında yüzde 50’lileri, ölüm oranlarında yüzde 55’leri bulan bir artış var. Ve bu artış muhtemel bir tsunaminin işareti gibi görünüyor. Kısacası, içinde bulunduğumuz şu günler çok önemli ve dikkat kesilmemiz gereken zor günlerdir. Konsantrasyonumuzu yitirmemeli, tedbirleri asla gevşetmemeli, süreci bir çeşit toplumsal işbirliği içinde yönetebilmeliyiz.

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